Isernhagen H.B

Erst im vergangenen Jahr gaben Chris Robinson Brotherhood ihr Debüt in Deutschland, jetzt sind sie mit ihrer aktuellen Tour „Servants of the Sun“ wieder zurück. Und auch die Isernhagener können sich auf die US-amerikanische Bluesrockband freuen. In der Blues Garage wollen die fünf Musiker am Donnerstag, 18. Juli, ihr Publikum begeistern.

Die seit 2011 von Chris Robinson gegründete Band startete gleich durch. Sechs Studio- und vier Livealben sprechen für sich. Allein in den USA sind die Musiker stetig auf Tour und spielen zahlreiche ausverkaufte Shows. Robinson selbst ist froh über die Freiheit, die sich die einst als Experiment gegründete und nun etablierte Band geschaffen hat.

Chris Robinson war schon früher erfolgreich

Für ihre aktuelle Studioproduktion „Barefoot in the Head“ (2017) wurden die „Brüder im Geiste“ von Mojo Concerts als meisterliche Musiker auf einer Gralsuche nach dem komischen Herz von Kalifornien bejubelt. Herausgekommen bei dem kreativen Prozess im Tonstudio ist mal folkiger Rock ’n’ Roll, mal mächtiger, psychedelischer American-Sound mit bluesiger Leadgitarre und funkigen Klavierklängen. Mit diesem Rock ’n ’Roll war auch schon Robinsons Vorgängerprojekt The Black Crowes erfolgreich. Über sechs Millionen Mal verkaufte sich das Debütalbum „Shake Your Money Maker“. Trotz der Erfolge löste sich die Band 2014 auf.

Das Konzert in der Blues Garage, Industriestraße 3–5, beginnt am Donnerstag, 18. Juli, um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 35 Euro unter anderem in der HAZ/NP-Geschäftsstelle in Langenhagen, Marktplatz 5 (zuzüglich Vorverkaufsgebühr). Zudem besteht die Möglichkeit, Karten auf der Internetseite www.bluesgarage.de zu reservieren. An der Abendkasse kosten die Tickets dann 40 Euro.

Von Lisa Otto