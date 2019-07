Altwarmbüchen

Doppelte Ehrung für eine engagierte Kommunalpolitikerin: Bürgermeister Arpad Bogya hat Christiane Müller-Koenig in der jüngsten Ratssitzung für deren 15-jährige Mitarbeit im Ortsrat Altwarmbüchen und im Isernhagener Rat mit der silbernen Ehrennadel der Gemeinde und der bronzenen Ehrennadel des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes ausgezeichnet.

Aus 15 Jahren werden bei der Ehrung versehentlich 50

Mit einer kleinen Unterbrechung – von 2009 bis 2011 – weise der politische Lebenslauf der Ratsfraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen „das ganze Spektrum auf, was man in Altwarmbüchen so machen kann“, lobte der Bürgermeister. Seinen kleinen Versprecher beim Verlesen der Urkunden – aus 15 Jahren kommunalpolitischem Engagement wurden dabei 50 – nahm der Ratsvorsitzende Christian Possienke ( FDP) humorvoll auf: „Bleiben Sie uns die nächsten 15 oder 50 Jahre erhalten!“, gab er der Juristin mit auf den Weg.

Von Frank Walter