Altwarmbüchen

Aufgrund der aktuellen Situation dürfen auch in der Christophoruskirche in Altwarmbüchen weiterhin keine Gottesdienste gefeiert werden. Es besteht aber die Möglichkeit, wöchentlich wechselnde Andachten abzuholen, die an der Kirchentür aushängen. Videoandachten werden zudem regelmäßig auf der Facebook-Seite der Christophorusgemeinde, auf der Homepage www.christophorus-awb.de und im Youtube-Kanal veröffentlicht.

Das Gemeindebüro und Pastor Sebastian Müller sind weiterhin telefonisch und per E-Mail zu erreichen: Silke Reißmann im Gemeindebüro unter Telefon (0511) 612221 und per E-Mail an kg.christophorus.awb@evlka.de, Pastor Müller unter Telefon (0511) 26024344 und per E-Mail an sebastian.mueller@evlka.de. Er ist auch der Ansprechpartner für diejenigen, die sich als ehrenamtliche Einkaufshelfer engagieren möchten oder solche, die jemanden anders für sich einkaufen lassen möchten.

Von Frank Walter