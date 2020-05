Altwarmbüchen/Kirchhorst

Das Läuten der Glocke bleibt aus, dafür spielt der Posaunenchor Altwarmbüchen: Der Gottesdienst der Christophorus-Kirchengemeinde zu Himmelfahrt ist in jeglicher Hinsicht besonders. Denn erstmals hält Pastor Sebastian Müller seine Predigt am Glockenturm unter freiem Himmel. „Natur und ein Gottesdienst im Freien passen gut zu Himmelfahrt“, sagt Müller. Doch auch für den Freiluftgottesdienst muss die Kirchengemeinde aufgrund der Corona-Pandemie einige Auflagen beachten. Ein Erlebnis ist es aber dennoch für alle Beteiligten.

Freiluftgottesdienst ist gut besucht

Auf dem Vorplatz der Kirche stehen mit einem Abstand von 1,50 Metern zueinander gut 40 Stühle. Doch schnell merken die Helfer, dass diese nicht ausreichen – sie holen Nachschub. „Es sind heute viel mehr Leute da als sonst in der Kirche. Das ist echt der Wahnsinn“, sagt Gottesdienstbesucherin Kriemhild Willenberg. Den Pastor freut es, dass so viele gekommen sind. „Ich schätze, dass wir um die 80 Besucher haben“, sagt Müller. Und er ergänzt: „Ich habe den Eindruck, dass sich die Leute wirklich auf den Gottesdienst freuen und es manchen in dieser Zeit mehr ein Bedürfnis ist, sich den Segen zu holen.“

Damit der Freiluftgottesdienst aber überhaupt möglich ist, benötigt Pastor Müller drei zusätzliche Gottesdiensthelfer. „Das ist eine Auflage. Sie müssen darauf achten, dass die Abstände eingehalten werden und sich jeder die Hände desinfiziert“, erläutert er. Durch den höheren Aufwand an Personal sei dies eine Herausforderung. „Ich bin aber dankbar, dass ich so ein großes Team an Ehrenamtlichen habe.“

Besucher freuen sich auf Gottesdienste

Auch Kriemhild Willenberg ist glücklich darüber, dass sie wieder Gottesdienste besuchen darf. „Ich bin immer regelmäßig in die Kirche gegangen. Daher ist es toll, dass wir jetzt wieder dürfen.“ Ähnlich geht es auch Ingrid Herde. „Unter freiem Himmel ist es total schön.“ Ein besonderes Lob hat sie für Pastor Müller. Ihr gefällt es, wie er sich engagiert und unter anderem die Seniorennachmittage gestaltet. Auch nach dem Tod ihres Mannes habe er ihr zur Seite gestanden. „Ich möchte Pastor Müller nicht missen.“ Vermissen tut sie hingegen das Singen. „Das ist leider noch nicht wieder erlaubt“, sagt Müller. „Sie können aber mitlesen oder summen.“

Für Pastor Müller war es nicht das erste Mal an diesem Tag, dass er dies Gottesdienstbesuchern erklären musste. Denn zuvor hatte er schon einen Freiluftgottesdienst auf der Pfarrwiese in Kirchhorst mit gut 30 Besuchern gefeiert. Für den Pastor war dies schon ein besonderes Erlebnis. „Über mir im Baum war ein Vogelnest, und die Vögel haben die ganze Zeit über gezwitschert“, erzählt Müller. „Das war eine wirklich schöne Erfahrung, die Natur um sich zu haben.“

Von Lisa Otto