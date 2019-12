Altwarmbüchen

Mit einem abwechslungsreichen Programm tritt der Chor Good News gleich zweimal in Altwarmbüchen auf. Sowohl am Sonnabend, 14. Dezember, als auch am Sonntag, 15. Dezember, können sich die Besucher in der Christophoruskirche bei den diesjährigen Adventskonzerten auf weihnachtlich-besinnliche wie auch fröhlich-beschwingte Musik freuen. Traditionelle Stücken finden sich ebenso im Programm wie moderne Lieder. Zudem erklingen Gospel- und Pop-Songs in der Kirche.

Chor wird vom Piano, Bass und Drums begleitet

Gemeinsam mit Chorleiter Björn Vüllgraf haben sich die etwa 60 Sänger auf das Konzert vorbereitet. Altes wurde dabei aufgefrischt und Neues eingeübt. Den Höhepunkt der Vorbereitung bildete wieder ein intensives Probewochenende in Wettmar. Beim Konzert ist dann aber nicht nur der Gesamtchor zu hören. Das Publikum kann sich zusätzlich noch auf solistische Darbietungen und den Auftritt kleiner Ensembles aus den Chorreihen freuen. Musikalisch begleitet wird der Chor von Benjamin Schramm am Piano, Jörg Förster am Bass und Thomas Richter an den Drums.

Die Konzerte in der Christophoruskirche, Bernhard-Rehkopf-Straße 13, beginnen jeweils um 17 Uhr, der Einlass startet bereits um 16.30 Uhr. Karten für beide Konzerte kosten je zehn Euro, Kinder bis 16 Jahren zahlen zwei Euro. Erhältlich sind die Tickets in der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel, Im Mitteldorf 2, und Isernhagen H.B., Burgwedeler Straße 126, sowie bei Toto-Lotto Bozer, Bothfelder Straße 27 in Altwarmbüchen.

Lesen Sie auch

Von Lisa Otto