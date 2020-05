Altwarmbüchen

Ein Kleid hatte sich Ciara Haberlah schon ausgesucht, allerdings noch nicht gekauft. Ein blaues mit „etwas Glitzer oben dran“ sollte es sein – dem besonderen Anlass entsprechend. Sie wollte hübsch aussehen am Tag ihrer Konfirmation Ende Mai in der Christophorus-Kirche in Altwarmbüchen. Doch daraus wird vorerst nichts. Die Konfirmation findet aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Sie soll im September nachgeholt werden, sofern sich die Lage bis dahin bessert. „Es ist eine richtig doofe Situation. Es tut mir total leid für alle“, sagt Pastor Sebastian Müller, der beide Konfirmandengruppen mit insgesamt 26 Jugendlichen betreut.

Enttäuschung, aber auch großes Verständnis für Verschiebung

„Ein bisschen enttäuscht“ ist auch Felix Huss. Der 14-Jährige wäre ebenfalls Ende Mai in das kirchliche Erwachsenenalter übergetreten. Allerdings kam die Verschiebung für ihn „wenig überraschend. Es war klar, dass es bei der Entwicklung des Virus so laufen würde.“ Er habe großes Verständnis für die Verschiebung. „Natürlich möchte ich nicht, dass sich jemand infiziert“, sagt er. Felix war mit seiner Mutter kurz davor, einen Anzug zu kaufen. Einen Raum in einem Altwarmbüchener Restaurant hatte seine Familie für die große Feier mit zwölf Personen nach der Konfirmation schon gebucht. Das ist nun erst einmal storniert.

Einen Austausch mit den Konfirmanden gibt es in der Whatsapp-Gruppe derzeit nicht. „Es sind nur noch die allerletzten Stunden ausgefallen“, sagt Müller. „Da wäre es um den Ablauf bei der Konfirmation gegangen. Das holen wir hoffentlich nach den Sommerferien nach.“

Luthers 95 Thesen waren zuletzt Thema

Bei Ciara hat sich das feierliche Gefühl, bald konfirmiert zu werden, vorerst verabschiedet. „In meiner Wahrnehmung ist das noch so lange hin, als wäre es überhaupt erst im nächsten Jahr“, sagt sie lachend. Sie hatte sich auf eine gemeinsame Feier mit der Familie im Haus der Großmutter in Hannover gefreut. „Es ist aber richtig, dass alles verschoben wird.“ Sie vermisst den Unterricht bei Müller allerdings. „Ich hatte seit der Grundschule keinen Religionsunterricht mehr, weil ich in die Gruppe mit Werte und Normen kam. Deshalb konnte ich hier viel lernen“, sagt sie. Zuletzt waren Martin Luthers 95 Thesen Thema. „Das war sehr interessant. Der Unterricht wurde immer schön gestaltet“, lobt Felix den Pastor.

Der Achtklässler der IGS Isernhagen betont, dass die Verbindung der Konfirmation mit Geschenken „nebensächlich“ sei. Er wisse auch noch nicht, was er bekommen wird. Ciara hat hingegen einen konkreten Verdacht. „Meine Mutter hat mal etwas von einer Reise nach New York angedeutet. Ganz sicher bin ich mir aber nicht“, sagt sie. Für die Neuntklässlerin der Realschule Isernhagen wäre die Reise die Erfüllung eines großen Traums.

Pastor Müller bereitet Konfirmanden eine Überraschung

Obwohl die Konfirmation zunächst nicht planmäßig abläuft, so dürfen sich alle 26 aus den beiden Gruppen auf ein kleines Geschenk freuen. Müller hat für jeden ein kleines Päckchen zusammengestellt, das am Tag der ursprünglich geplanten Zeremonie übergeben werden soll. Darin sind eine Karte mit einem persönlichen Anschreiben, eine Kerze, Süßigkeiten und ein Bibelspruch, der zum Thema Konfirmation passt, enthalten. „Das soll unterstreichen, dass sie nun eigentlich ihren großen Tag gehabt hätten.“

Von Mark Bode