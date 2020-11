Altwarmbüchen

Es gehört zur Tradition der Grundsteinlegung eines Gebäudes, eine Zeitkapsel mit verschiedenen Dokumenten in den Mauern zu versenken. Sebastian Müller, Pastor der Christophorusgemeinde in Altwarmbüchen, hatte von seiner kleinen Tochter ein gemaltes Bild in die Hand gedrückt bekommen, auf dem eine Schnecke zu sehen ist. „Ich hoffe, das ist kein böses Omen für einen langsamen Baufortschritt“, sagte er beim Befüllen der Kapsel. Sein Sohn opferte aus seiner Lego-Sammlung einen Ritter. Dazu kamen noch eine Hannoversche Allgemeine Zeitung, ein Euro-Münzenset sowie die Pläne des Architekten für das neue Gemeindehaus.

Den Gottesdienst am Reformationstag auf dem Rasen an der Christophoruskirche gestaltete Müller gemeinsam mit den Pastoren Karsten Henkmann und Susanne Jürgens von St. Marien in Isernhagen K.B. sowie seiner Frau Jessica Jähnert-Müller, die Pastorin in St. Nicolai in Kirchhorst ist.

Materiallieferungen aus dem Ausland könnten sich verzögern

Der Rohbau des Gemeindehauses kann nun beginnen. Im Sommer wurde das alte verwinkelte und arg baufällige Gebäude abgerissen. Es macht nun Platz für ein modernes und barrierefreies Haus. „Wir rechnen damit, dass es im September nächsten Jahres fertig sein wird“, sagte Müller. „Allerdings weiß man in der Corona-Zeit nicht, wie sich die Dinge entwickeln.“ So könne er nicht ausschließen, dass es Lieferschwierigkeiten geben könnte. „Unser Holz kommt aus Holland, unsere Steine aus Polen. Die Grenzen sind zu. Es kann also etwas dauern.“

Knapp 100 Besucher verfolgen den Gottesdienst von Pastor Sebastian Müller am Reformationstag auf dem Rasen an der Christophoruskirche. Quelle: Mark Bode

Mit einem Augenzwinkern merkte der Pastor an, dass die Bauphase doch gut in diese Corona-Zeit passe: „Aktuell fällt es kaum auf, dass wir keine eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung haben, weil ohnehin nahezu nichts stattfinden kann.“ Er blickte hoffnungsvoll nach vorn und freute sich bereits darauf, wenn sich die Kirchenmitglieder im nächsten Herbst im Neubau wieder begegnen können. „Hoffentlich ist Corona dann kein Thema mehr“, sagte er.

Grundstein wird mit Kran auf Rasenfläche gehoben

Um einen Andrang der knapp 100 Gottesdienstbesucher, die sich die Grundsteinlegung nicht entgehen lassen wollten, auf der Baustelle zu vermeiden, veranlasste Roland Börstling vom Bauunternehmen Gundlach, dass der gemauerte und etwa 120 Kilogramm schwere Grundstein am Morgen mittels Kran auf die Rasenfläche gestellt wurde. „Somit können wir sicherstellen, dass alle Leute dabei sein können und es kein Durcheinander geben wird“, sagte Müller. Am Montag wird der Kranführer den Stein wieder auf die Baustelle zurückbringen. „Der wird im Fundament versenkt“, kündigte Architekt Oldrich Breuste an.

Obwohl es, wie Breuste berichtete, eine Person mit der offiziellen Bezeichnung „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator“ auf der Baustelle gibt, wollte Müller trotzdem noch Gottes Segen für das Haus einholen. „Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen“, zitierte er Psalm 127. Mit drei symbolischen Hammerschlägen von Breuste und Müller auf den Stein wurde die Zeitkapsel im Stein versenkt.

Christophorus verteilt kostenlos Laternen-Bastelsets Die Corona-Pandemie sorgt bei vielen Menschen für Unsicherheit. Selbst Sebastian Müller, Pastor der Christophorusgemeinde in Altwarmbüchen, weiß nach den gestiegenen Fallzahlen nicht, wie es in den nächsten Wochen mit den Gottesdiensten weitergeht. „Eigentlich ist geplant, dass wir damit weitermachen“, sagte er. „Allerdings kann es durchaus sein, dass wir die Teilnehmerzahl wieder mehr begrenzen müssen.“ Aktuell dürfen 50 Gemeindemitglieder bei den Gottesdiensten dabei sein. Müller fürchtet, dass die Zahl wieder auf 30 gesenkt wird – wie es bereits im Frühjahr der Fall war. Um den Menschen auch in dieser Zeit etwas Freude geben zu können, sind er und die Konfirmanden fleißig gewesen. Sie stellten Bastelsets zum Bau von Laternen zusammen, da der geplante St.-Martins-Umzug ausfallen muss. Diese von Müller als „ St. Martin to go“ bezeichneten Sets werden in Tüten ab Dienstag, 3. November, am Glockenturm stehen. „Jeder, der Kinder oder Enkelkinder hat, kann sich dort welche abholen“, sagte Müller. Was ansonsten in den nächsten Wochen möglich, vermag er nicht vorherzusehen. „Wir werden wieder mehr Angebote zum Mitnehmen machen, wohl auch zu Weihnachten.“ Dazu plane er, verstärkt Videoandachten zu übertragen.

Der 300 Quadratmeter große und energieeffiziente Neubau soll 1,3 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen noch Kosten für die Einrichtung. Erfreulich: Da die Kirchengemeinde ein Konzept zum barrierefreien Neubau aufgestellt hat, gab es kürzlich einen Geldsegen in Höhe von 89.500 Euro von der Aktion Mensch.

Von Mark Bode