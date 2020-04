Altwarmbüchen

Das Coronavirus hat nach wie vor Auswirkungen auch auf die Gottesdienste der evangelischen Christophoruskirche in Altwarmbüchen: Da auch in der Karwoche und zu den Osterfeiertagen keine Gottesdienste stattfinden, können sich Interessierte ab Gründonnerstag, 9. April, ein Andachtheft an der Kirche, Bothfelder Straße 4, abholen. Es liegt direkt an der Kirchentür aus. Darin haben Pastor Sebastian Müller und Pastorin Jessica Jähnert-Müller Andachten für Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag zusammengestellt. Außerdem wartet auf die Leser in dem Heft eine kleine Überraschung.

Die Andachten wurden zudem zusammen mit Kirchenmusikerin Susanne Fiedler als Video aufgenommen und können über die Internetseite www.christophorus-awb.de oder über die Videoplattform Youtube (Stichwort: Christophorusgemeinde Altwarmbüchen) abgerufen werden.

Von Thomas Oberdorfer