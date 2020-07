Altwarmbüchen

Die Caritas hat in ihrem Familienzentrum St. Margarete in Altwarmbüchen am Freitagmorgen eine Kindergartengruppe wieder geöffnet. Zuvor war eine Mitarbeiterin negativ auf das Coronavirus getestet worden. Am Donnerstagabend sei Entwarnung gegeben geworden, sagte Nicole Wilke, Abteilungsleiterin für Kinder, Jugendliche und Familien beim Caritas-Verband in Hannover. Die Eltern seien am Freitagmorgen informiert worden.

„Die meisten Kinder waren heute wieder in der Gruppe. Ein Teil der Eltern ließ ihre Kinder aber noch zu Hause, da sie in der Zwischenzeit andere Betreuungsmöglichkeiten organisiert hatten“, sagte Wilke. Die Kindergartengruppe war seit Mittwoch geschlossen gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Caritas erfahren, dass es im häuslichen Umfeld einer Mitarbeiterin der Einrichtung eine bestätigte Covid-19-Erkrankung gibt. Daraufhin sei die Kita-Mitarbeiterin getestet worden – mit negativem Ergebnis, wie sich nun gezeigt hat. „Wir sind erleichtert und erfreut“, erzählte Wilke. So konnten die Kinder noch einen Tag die Kita besuchen, bevor am Montag die übliche Schließzeit der Einrichtung beginnt.

Von Elena Everding