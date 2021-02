Isernhagen

Die Corona-Schutzimpfung soll die Infektionszahlen in der Pandemie deutlich senken. Die drei Seniorenpflegeheime haben inzwischen ihre Bewohner und Mitarbeiter immunisieren lassen können – in Kirchhorst gab es sogar schon die zweite Impfrunde.

Renafan-Leiter Volker Zobiack freut sich über das erste Impfergebnis. Weit über 90 Prozent der 142 Bewohner hätten sich impfen lassen und zudem bereits 75 Prozent der 130 Mitarbeiter. „Wir stehen mit der Impfung besser da als ohne“, betont der Renafan-Leiter. Gleichwohl ist dem Einrichtungsleiter klar, dass sich vorerst mit den Impfungen nichts ändere im Alltag. „Die Impfung ist on top, alles andere bleibt so.“ Die Pflegeheime orientierten sich weiterhin an den Verordnungen des Landes. Täglich teste sein Team in der Einrichtung am Lüneburger Damm in Altwarmbüchen rund 100 bis 150 Personen. Darunter seien Besucher und auch Mitarbeiter. Sicherheit gehe nun einmal vor.

Zweite Impfung im Landhaus Kirchhorst

Zweimal gegen das Coronavirus sind inzwischen alle 27 Bewohner und 17 Pfleger des Senioren-Landhauses Kirchhorst geimpft worden. „Die Spritze verleiht uns allen ein Gefühl der Sicherheit“, sagt Betreiberin Karina Lawson. Dennoch gelten die aktuellen Hygieneregeln für das Pflegeheim weiter. Die 57-Jährige testet jeden Tag Besucher und auch ihre Mitarbeiter. Niemand dürfe das Pflegeheim ohne negativen Corona-Test betreten.

Diese Regeln gelten auch weiterhin im Dana-Pflegeheim in Isernhagen N.B. Dort hatte es im Januar einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. „Mittlerweile hat die letzte Bewohnerin die Quarantäne verlassen“, sagt Heimleiter Christoph Soboll. In seiner Einrichtung hat es ebenfalls den ersten Impftermin bereits gegeben und der nächste folge noch in dieser Woche. „Dann sind auch bei uns alle durchgeimpft“, sagt Soboll erfreut.

Von Katerina Jarolim-Vormeier