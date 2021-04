Isernhagen

Sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet die Region Hannover am Donnerstag für die Gemeinde Isernhagen: Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 661 Frauen, Kinder und Männer mit dem Coronavirus angesteckt, wie Christoph Borschel, Sprecher der Region, mitteilt. Seinen Angaben zufolge wirkt sich der Anstieg auf die Sieben-Tage-Inzidenz aus. Sie liegt an Gründonnerstag bei 113,3, am Mittwoch betrug der Wert noch 101,1. Die Inzidenz in der gesamten Region Hannover beträgt an Karfreitag 141,5. Der Wert wird wegen der Feiertage nicht für die einzelnen Kommunen bekannt gegeben.

Borschel weist zudem darauf hin, dass Isernhagener, bei denen an den Ostertagen ein Schnelltest positiv ausfällt, sich umgehend in häusliche Isolation begeben und sich um einen PCR-Test kümmern sollten. Das gehe entweder über den Hausarzt oder über die Service-Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung 116 117. Die Corona-Hotline der Region Hannover ist erst wieder ab Dienstag, 6. April, besetzt. Bis dahin erreichen Isernhagener, die Fragen zu Corona haben, die Hotline des Landes unter Telefon (0511) 1206000.

Von Antje Bismark