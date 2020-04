Isernhagen

Die Notbetreuung, die die Kommunen in Kindertagesstätten und Schulen vorhalten, soll Eltern entlasten, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten und dort mächtig unter Druck stehen: Das sind etwa Krankenschwestern und Ärzte sowie Menschen, die in der Pflege, bei Polizei oder Feuerwehr tätig sind. Soweit die Theorie. Dass das in der Praxis nicht immer klappt, weil es sich trotz Vorgaben der Region Hannover bei jeder Vergabe eines solchen Platzes in der Notbetreuung um eine Einzelfallentscheidung handelt, zeigt ein Beispiel aus Isernhagen.

Keine Notbetreuung für Kinder von Nachtdienstschwester

„Ich weiß nicht, wie ich so arbeiten soll“, sagt die betroffene Mutter völlig verzweifelt. Sie arbeitet als Krankenschwester auf der Intensivstation in einem Krankenhaus des Klinikums Region Hannover (KRH) und übernimmt dort meist den Nachtdienst – in der aktuellen Situation sind das auch mal sieben Nächte am Stück. „Da muss ich am Tage schlafen, und zwar mehr als zwei Stunden. Sonst stehe ich das nicht durch“, sagt sie. Was kein Problem wäre – wenn ihre beiden Kinder denn wie geplant die Notbetreuung in der Kindertagesstätte der Gemeinde Isernhagen nutzen könnten, die sie sonst auch besuchen.

„Mein Mann gehört zwar keiner systemrelevanten Berufsgruppe an und arbeitet im Homeoffice. Aber er hat Videokonferenzen und kann sich dann auch nicht um die Kinder kümmern.“ So sei sie froh gewesen über die Anpassung, die die Region Hannover in ihrer Allgemeinverfügung vorgenommen habe – dass nämlich eine Notbetreuung auch möglich sei, wenn lediglich ein Elternteil in einer sogenannten kritischen Infrastruktur tätig sei. Das habe auf Antrag und unter Vorlage von Bescheinigungen beider Arbeitgeber auch für eine Woche funktioniert, schildert die Mutter. „Doch dann hieß es, das reiche nicht, ich solle Dienstpläne nachreichen.“

KRH: In Einzelfällen gibt es Probleme

Das tat sie auch. „Aber der Plan, den ich morgens eingereicht hatte, war nachmittags schon wieder überholt. Ich ging ja davon aus, die Betreuung weiter nutzen zu können.“ Am Montag habe sie ihre Kinder dann in der Kita abgeben wollen – und sei kommentarlos wieder nach Hause geschickt worden. „Die Leitung war zu einem Gespräch nicht bereit.“ In ihrer Not habe sie sich an ihren Arbeitgeber gewandt. „Der hilft mir da glücklicherweise“, sagt die Isernhagenerin: „Aber so sollte es ja nicht sein.“

Grundsätzlich unterstützten die Kindertagesstätten und die Schulen in der Region Hannover das KRH „in der jetzigen Situation ganz großartig, indem sie die Kinder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreuen und ihnen somit den Rücken freihalten für die Versorgung der steigenden Zahl von COVID-19-Patienten“, heißt es auf Nachfrage von Nikolas Gerdau von der Unternehmenskommunikation des KRH. Doch gelinge das nicht immer: „In Einzelfällen gibt es Schwierigkeiten, in denen die Weisung des Landes, das als Voraussetzung für die Aufnahme in die Notbetreuung nur ein Elternteil in den sogenannten systemkritischen Berufen arbeiten muss, nicht komplett umgesetzt wird.“

Region Hannover sucht Gespräch mit Städten und Gemeinden

Dann nehme die Region Hannover mit den entsprechenden Einrichtungen Kontakt auf und versuche, diese Fälle zu klären. „Grundsätzlich sollte die Notbetreuung allen Eltern zur Verfügung stehen, die in systemrelevanten Bereichen beschäftigt sind. Die Region Hannover wird die Städte und Gemeinden noch einmal darauf hinweisen, dass die Bestimmungen zur Inanspruchnahme inzwischen durch das Land gelockert wurden und die Notfallbetreuung auch dann zur Verfügung stehen sollte, wenn nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Bereich arbeitet“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz.

Warum genau im konkreten Falle eine Notbetreuung erst ermöglicht und die Zusage dann doch zurückgenommen wurde, dazu könnten aus Datenschutzgründen keine Einzelinformationen kommuniziert werden, sagt Svenja Theunert, die bei der Gemeinde Isernhagen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Grundsätzlich sei es notwendig, für einen Platz in der Notbetreuung einen Antrag in der jeweiligen Kindertagesstätte zu stellen und dabei gegebenenfalls auch Nachweise der Arbeitgeber vorzulegen. Dann werde der Antrag sachgerecht als Einzelfall geprüft.

Oberstes Interesse auch im Einzelfall ist der Infektionsschutz

Zentral sei dabei eine Interessenabwägung. „Das bedeutet, dass geprüft wird, ob die individuellen Interessen des Antragsstellers den allgemeinen Interessen, also der Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen des Landes Niedersachsen und der Region Hannover überwiegen. Nur dann kann eine Notbetreuung durchgeführt werden“, teilt Theunert mit. Denn oberstes Gebot habe die Beachtung des Infektionsschutzes. Das geht auch aus einer Handreichung des niedersächsischen Kultusministeriums an die Kindertagesstätten hervor. „Oberstes Ziel ist es, die Infektionsketten wirksam zu unterbrechen. Vor diesem Hintergrund ist die Gruppe derer, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen können, eng auszulegen“, heißt es dort.

„Es sollte höchstes Interesse sein, die Kinder vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Wirtschaftliche Interessen überwiegen hier nicht den gesundheitlichen Interessen“, benennt die Gemeinde ihre Prioritäten. Für die betroffene Familie heißt das: Ihre Kinder werden wohl auch weiterhin keinen Platz in der Notbetreuung bekommen – auch wenn sie laut Allgemeinverfügung der Region durchaus dafür in Frage kommen.

