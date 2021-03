Isernhagen

Ab der nächsten Woche bietet die Gemeinde Isernhagen ihren Mitarbeitern in Kitas und Schulen kostenlose Schnelltests an. Die Politik hat im Finanzausschuss am Dienstagabend grünes Licht für die dafür anfallenden Kosten gegeben.

Wöchentliche Schnelltests für Mitarbeiter in Kitas und Schulen

Bisher hatte die Gemeinde ihre Kitas bereits mit medizinischen beziehungsweise FFP2-Masken sowie Desinfektionsmittel versorgt. Bis eine Corona-Schutzimpfung möglich werde, wolle man nun mit Schnelltests den Schutz aller Beschäftigten erhöhen. Der Plan sieht eine wöchentliche Testung für alle Mitarbeiter vor – auf freiwilliger Basis. Eine Bedarfsabfrage in den Kitas habe ergeben, dass rund 60 Prozent aller Mitarbeiter sich testen lassen wollten, heißt es aus dem Rathaus.

Losgehen soll es ab Montag, 8. März. Das Angebot richtet sich an alle kommunalen Mitarbeiter in den Kitas und Schulen, die in Präsenz vor Ort tätig sind – ob Hausmeister, Sekretärin, Erzieherin oder Küchenkraft. Die Tests werden von der Johanniter-Unfallhilfe in einem Extraraum in den jeweiligen Kitas vorgenommen. Schulpersonal werde im Zweifelsfall direkt angefahren und könne in die benachbarten Kitas zum Test gehen, teilt die Gemeinde mit.

Kostenerstattung auch für private Kitas und Tagesmütter

Auch Kitas in privater Trägerschaft erhalten eine 50-prozentige Kostenerstattung von der Gemeinde. „Die Träger regeln die Testung im Bedarfsfall über Hausärzte oder Betriebsärzte aber selbst“, erläutert Sascha Trampe, im Rathaus zuständig für die Kindertagesstätten. Die Vorbereitungen und Gespräche dazu liefen bereits. Und auch Mitarbeiterinnen in Großtagespflegestellen sowie Tagesmüttern werde die Gemeinde die Hälfte der Kosten erstatten, sollten diese sich testen lassen wollen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die wöchentlichen Schnelltests sollen vorerst nur bis nach Ostern vorgenommen werden. „Dann befinden sich unsere Kitas in der Schließzeit, und wir können die Lage neu bewerten“, sagte Isernhagens Erste Gemeinderätin Nicole Jürgensen im Finanzausschuss. Sobald erhältlich, wolle die Gemeinde ihre Kitas dann auch flächendeckend mit Selbsttests versorgen. „Wir sind da gerade in Gesprächen mit der Region für eine Sammelbeschaffung.“

Politik gibt mehr als 70.000 Euro für die Corona-Tests frei

Ein Schnelltest kostet die Gemeinde 37,50 Euro. Das Land hat eine Kostenerstattung von 50 Prozent vorgesehen. Für die wöchentlichen Testungen bis nach Ostern rechnet die Gemeinde mit rund 50.000 Euro Kosten. Ab dem 12. April bis Ende Mai sieht sie dann Selbsttests im Wert von 10 Euro pro Stück vor und rechnet auch dort mit einer 50-prozentigen Erstattung durch das Land. Für diese sieben Wochen kalkuliert das Rathaus mit rund 21.360 Euro. Für diese überplanmäßige Ausgabe gab es am Dienstagabend im Finanzausschuss schon grünes Licht.

Von Carina Bahl