Isernhagen

Lockern, impfen – und testen, testen, testen: So sieht die aktuelle Strategie der Bundesregierung aus, wenn es um die Bekämpfung der Corona-Pandemie geht. Seit dieser Woche hat jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Test pro Woche. Nicht nur in Testzentren und bei Hausärzten, sondern auch in Apotheken soll das möglich sein. Die Nachfrage der Bürger hat inzwischen auch Isernhagens Apotheken erreicht – die Inhaber können da aber zum Teil nur mit dem Kopf schütteln und sehen gleich mehrere Schwierigkeiten.

Delphin Apotheke in N.B. wartet auf Schnelltest-Lieferung

Andreas Woelki von der Delphin-Apotheke in N.B. steht in den Startlöchern. Der Apotheker wartet seit der vergangenen Woche auf eine größere Schnelltestlieferung. „Wegen des Engpasses testen wir gerade noch nicht“, sagt der 68-Jährige, der seit 17 Jahren die Apotheke im Zentrum betreibt. Woelki hält die Schnelltests für notwendig und sinnvoll. Allerdings benötige die Apotheke eine gewisse Größe, um die Tests in einem Extrabereich durchzuführen. Die Delphin-Apotheke kann das bieten. Und die Nachfrage ist groß: Diverse Kunden hätten bereits nach den Tests bei Woelki angefragt. „Sobald die Lieferung da ist, rufen wir sie an.“

Für Apothekerin Constanta Bachner ist indes das Vorgehen beim kostenlosen Schnelltest unklar. Die Inhaberin der Libra-Apotheke in Altwarmbüchen testet nicht. „Wir können nicht im Nullkommanichts starten“, sagt die 56-Jährige. Sie fragt sich, warum die Tests jetzt von den Hausärzten sowie Testzentren auch noch auf die Apotheken verlagert werden sollen. „Wir halten uns raus.“ Auch bei Bachner sind bisher keine Tests eingetroffen. Das Problem mit den Schnelltests vergleicht sie mit der Beschaffung der Mund-Nasen-Masken zu Anfang der Pandemie. Die Verantwortlichen hätten daraus nicht gelernt, bemängelt sie.

Corona-Tests vor der Apothekentür nur schwer umsetzbar

Jutta Neuschulz von der benachbarten Erlen-Apotheke in Altwarmbüchen betont, dass die Teilnahme an den Schnelltests für Apotheken freiwillig sei. Geeignete Räume für den Test kann die Apothekerin bei sich nicht vorweisen. Und vor der Apotheke gestalte sich der Test auch problematisch. Die Mitarbeiter müssten in voller Schutzmontur stecken und sich, wenn sie die Apotheke wieder betreten, ausziehen, um anschließend erneut einen neuen Schutzanzug zu tragen. „Das ist personell und zeitlich nicht umsetzbar“, sagt Neuschulz.

Die Apotheker haben nach eigenen Aussagen nicht wegen der niedrigen Vergütung Vorbehalte, sich bei der Durchführung kostenloser Schnelltests zu engagieren. Der Hauptgrund sei vielmehr die Unklarheit bezüglich der Vorgaben, unter denen das geschehen darf. Carsten Lambrich, Inhaber der Apotheke am Weizenkamp in H.B., fragt sich beispielsweise: „Muss ich Corona-Tests zwangsläufig innerhalb der Apotheke durchführen oder dürfen auch externe Räume genutzt werden?“

Apotheken: „Regel-Wirrwarr“ bei Corona-Schnelltests

Lambrich steht bundesweit mit vielen Apotheker-Kollegen in Kontakt. Er kennt einen Kollegen, der in direkter Nachbarschaft eine Tanzschule für die Tests gemietet hat. Unklar sei aber, wer die Miete und die zusätzlichen Mitarbeiter bezahlt. Lambrich kann aktuell auf kein freies Fachpersonal zurückgreifen. Er zweifelt daran, ob er es überhaupt seinen Angestellten zumuten könne, die Schnelltests anzubieten. „Wenn sich ein Mitarbeiter mit Corona ansteckt, was dann?“, fragt er. Und wer zahle den Ausfall? Für Lambrich ist die Ankündigung der Politik vorschnell gewesen: „Das sind ungelegte Eier und ein Regel-Wirrwarr.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier