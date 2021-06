Isernhagen

Vor zwei Monaten war daran noch nicht zu denken, aber die Corona-Infektionszahlen in der Gemeinde Isernhagen könnten aktuell kaum erfreulicher sein: Am Dienstag wies das Gesundheitsamt der Region Hannover für die Gemeinde nur noch einen Inzidenzwert von 12,1 aus. Nur noch zehn Isernhagener sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Auch auf Regionsebene liegt der Inzidenzwert deutlich unter der Marke unter 35, was spürbare Lockerungen für den Alltag bedeutet. Außengastronomie oder Shopping beispielsweise sind nun ohne Testpflicht möglich.

Nachfrage nach Corona-Tests nimmt deutlich ab

Das merken auch die Betreiber der gemeindlichen Corona-Schnelltestzentren im Seniorenheim Renafan in Altwarmbüchen und im Isernhagenhof, wo die Johanniter im Einsatz sind. Die Nachfrage nach Testterminen sei zurückgegangen, teilt die Gemeinde mit. Das liegt auch daran, dass es inzwischen mehrere privat betriebene Testzentren in Isernhagen gibt – etwa im A2-Center, auf dem Adler-Parkplatz oder bei Hornbach.

Die Gemeinde hat sich daher nun entschieden, die beiden Schnelltestzentren in Altwarmbüchen und Isernhagen F.B. wieder zu schließen. Ab dem 15. Juli sind Corona-Tests dort dann nicht mehr möglich. Bis dahin können sich Bürger und Bürgerinnen aber weiterhin online auf www.isernhagen.de ihre Termine für Tests sichern und wahrnehmen.

Rettungssanitäter Ahed Al Rifai (links) und Helge Vogelsang von den Johannitern zeigen im April das neue Corona-Testzentrum im Isernhagenhof. Quelle: Carina Bahl

5300 Isernhagener haben sich testen lassen

2157 Menschen ließen sich seit Mitte April im Isernhagenhof testen, fünf von ihnen waren positiv. Im Renafan wurden seit Ende März insgesamt 3162 Isernhagener und Isernhagenerinnen getestet – nur ein Test bestätigte eine Corona-Infektion. Die Gemeinde Isernhagen bedankt sich bei den Beteiligten für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit.

Der Isernhagenhof, der erst als Impfzentrum für das Kita-Personal und letztlich als Testzentrum der Johanniter fungierte, darf damit wieder zur Veranstaltungsscheune des Kulturvereins werden. Dieser plant auch schon kräftig für den Neustart – und will nach der Sommerpause mit einem neuen Programm starten.

Von Carina Bahl