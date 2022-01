Isernhagen

Aktuell kann sich wieder jeder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. In der Gemeinde Isernhagen ist das an folgenden Orten möglich (Stand: 6. Januar):

A2-Center: Die Teststation des Betreibers Mactest befindet sich im Obergeschoss des Einkaufszentrums (Parkhaus-Seite) an der Opelstraße 3–5 in Altwarmbüchen. Das Testzentrum öffnet montags bis sonnabends von 8.30 bis 19.30 Uhr – ohne Termin. Sonntags gibt es Corona-Tests von 9 bis 19 Uhr (Zugang über Parkhaus-Ebene P2).

Adler: Auf dem Parkplatz des Adler-Modemarkts an der Boschstraße 20 in Altwarmbüchen befindet sich ein Drive-in-Testzentrum. Montags bis sonnabends sind Tests von 8 bis 19 Uhr möglich, sonntags von 10 bis 18 Uhr. Termine gibt es online auf www.testzentrum19.de. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0157) 35 34 75.

Posthof: Im ehemaligen Posthof, Bothfelder Straße 31 bis 33, Eingang Stettiner Straße in Altwarmbüchen gibt es ein Drive-In-Testzentrum. Auch ohne Wagen bekommt man dort einen Test. Die Gemeinde hat die Räumlichkeiten für das Testzentrum bereitgestellt und freut sich, dass so ein barrierefreier Anlaufpunkt insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen geschaffen werden konnte. Ohne Termin kann man sich montags bis sonntags von 7 bis 18 Uhr testen lassen.

Amaro im Sportpark Isernhagen: Seit Ende Dezember hat das Restaurant Amaro im Sportpark eine Lizenz für Corona-Tests. Das Testzentrum im Amaro, Dieselstraße 3a in N.B., öffnet montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr und am Wochenende von 8 bis 20 Uhr. Termine sind nicht verpflichtend, können aber online auf testzentrum-1plus.de vereinbart werden.

Blues Garage: Vor der Blues Garage an der Industriestraße 3–5 in Isernhagen H.B. gibt es ebenfalls ein Corona-Testzentrum. Dieses öffnet montags bis freitags von 7 bis 12 Uhr und am Wochenende von 10 bis 12 Uhr. Termine gibt es auf der Website www.coronamo.de. Nachfragen sind unter Telefon (0178) 4 67 04 39 möglich.

Kenpokan: Auch vor dem Fitnessstudio Kenpokan an der Hannoverschen Straße 34 in Altwarmbüchen gibt es ein Corona-Testzentrum. Dieses öffnet montags bis freitags von 8.30 bis 21 Uhr, sonnabends von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Gewerbegebiet Kirchhorst: Das Testzentrum liegt im Gewerbegebiet Kirchhorst an der Sattlerstraße 2. Corona-Tests sind dort montags bis freitags von 5.30 bis 9.30 Uhr, 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 12 Uhr möglich. Termine können online auf www.testzentrum-a7.de gemacht werden.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Öffnungszeiten können sich kurzfristig ändern.

Von Carina Bahl