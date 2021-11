Isernhagen

Aktuell kann sich wieder jeder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. In der Gemeinde Isernhagen ist das an folgenden Orten auch ohne Anmeldung möglich:

A2-Center: Die Teststation des Betreibers Mactest befindet sich im Obergeschoss des Einkaufszentrums (Parkhaus-Seite) an der Opelstraße in Altwarmbüchen. Das Testzentrum öffnet montags bis sonnabends von 9.30 bis 19.30 Uhr.

Adler: Auf dem Parkplatz des Adler-Modemarkts an der Boschstraße in Altwarmbüchen befindet sich ein Drive-in-Testzentrum. Dieses ist montags bis freitags von 8 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Auch für sonnabends ist künftig eine Öffnung geplant. Wer einen Termin ausmachen möchte, kann das online auf www.testzentrum19.de tun.

Blues Garage: Vor der Blues Garage an der Industriestraße in Isernhagen H.B. gibt es ebenfalls ein Corona-Testzentrum. Dieses öffnet montags bis freitags von 7 bis 10 Uhr sowie an Tagen, an denen es Konzerte in der Blues Garage gibt, ab 17 Uhr.

Sportpark: Das vierte Testzentrum befindet sich ab Mittwoch, 1. Dezember, im Sportpark an der Dieselstraße 3a in Isernhagen N.B. Corona-Tests sind dort täglich von 8.30 bis 20.30 Uhr möglich.

Termine für die Tests am Sportpark und der Blues Garage können auf www.coronamo.de vereinbart werden.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Öffnungszeiten können sich kurzfristig ändern.

Von Katerina Jarolim-Vormeier