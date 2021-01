Altwarmbüchen

Der Lockdown hat Folgen für die Arbeit von Christina Deli und Claudia Krüger. Beide Sozialpädagoginnen arbeiten in der Beratungsstelle Grata für Geflüchtete und Migranten, die zum sozialen Kaufhaus 2.HeimArt in Altwarmbüchen gehört. Weil manche Behörden und Einrichtungen wegen der Pandemie für den Publikumsverkehr geschlossen sind, müssen Zugewanderte vieles per Schriftverkehr regeln anstatt bei persönlichen Terminen. Das stellt für einige von ihnen eine große Herausforderung dar.

Sprachkenntnisse reichen für Schriftwechsel nicht aus

„Viele Geflüchtete und Migranten, die zu uns kommen, sind sprachlich bereits fit“, sagt Integrationsberaterin Claudia Krüger. Behördengänge hätten sie deshalb gut erledigen können, ihre Sprachkenntnisse reichten aber für einen Schriftwechsel nicht aus. Deshalb seien sie in der jetzigen Situation wieder verstärkt auf die Unterstützung anderer angewiesen. „Damit hat sich auch unser Grata-Alltag verändert“, sagt Krüger.

Zu den neuen Aufgaben zählen beispielsweise das mühsame Einreichen von Anträgen im Jobcenter oder bei den Ausländerbehörden und das Vorbereiten von Unterlagen. „Weil viele unserer Beratenen keinen E-Mail-Account haben, mussten wir in der Beratungsstelle Originale kopieren, einscannen und an die jeweiligen Institutionen weiterleiten“, sagt Krüger.

Sprachunterricht fällt seit sieben Monaten aus

Die derzeitige Situation erschwert auch die Jobsuche. „Viele drängen darauf, im Arbeitsleben Fuß zu fassen“, sagt Krüger. Momentan gibt es aber wenig Jobs. Einige haben ihre Arbeit, etwa in der Gastronomie, verloren, anderen wurden die Arbeitsstunden gekürzt. Deshalb seien viele Familien weiter auf Sozialleistungen angewiesen. „Der Wunsch, keine Leistungen mehr vom Jobcenter zu beziehen, steht für viele an oberster Stelle“, sagt Krüger. Das sei aber aktuell schwer erreichbar.

Grata berät seit 2016 Christina Deli und Claudia Krüger beraten seit 2016 Geflüchtete und Migranten in der Region und in der Stadt Hannover. 560 Menschen hatten sie im vergangenen Jahr begleitet. Zum Vergleich: 2017 waren es 400. Dazu zählen etliche Familien. Anfangs hatten die Integrationsberaterinnen in organisatorischen Dingen und beim Einrichten der neuen Bleibe, bei der Vermittlung von Kindergartenplätzen und Schulen oder Sprachkursen geholfen. Doch längst hat sich die Beratung gewandelt. Heute geht es um eine neue Wohnung, Ausbildung und Arbeitsplätze. „Die meisten von ihnen haben den Asylantrag gestellt und genehmigt bekommen“, sagt Claudia Krüger.

Das schlägt aufs Gemüt, weil auch andere Beschäftigungen weggefallen sind. Teilweise hätten die Frauen und Männer bereits sieben Monate keinen Sprachunterricht mehr gehabt. „Das sorgt für Frust“, sagt Krüger. Alle seien sehr integrationswillig, könnten momentan aber nur wenig machen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele den Lockdown auf engem Raum verbringen müssen: „Die Familien wohnen in viel zu kleinen Wohnungen“, sagt Krüger. Sie bittet Vermieter darum, sich zu melden, falls sie eine Wohnung für bis zu sieben Personen vermieten können.

Azubi versteht Bayerisch nicht

Probleme gibt es auch in einem anderen Bereich, wie Krüger erzählt: Die Beratungsstelle Grata habe sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass ein junger Mann eine Ausbildung als Speditionskaufmann beginnen konnte. Wegen der Pandemie werden die Berufsschüler jetzt online unterrichtet. Ein Lehrer habe einem starken bayerischen Akzent. „Weil er den Pädagogen nicht versteht, kann er dem Lehrstoff nicht folgen“, berichtet Krüger.

Wegen der Corona-Krise nehmen Deli und Krüger Termine nur noch am Telefon entgegen – und regeln vieles per E-Mail oder telefonisch. Wer eine persönliche Beratung wünscht, kann sich unter Telefon (05 11) 54 55 82 21 oder (05 11) 54 55 82 22 melden. Beratungen sind am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 9 bis 16 Uhr.

Von Katerina Jarolim-Vormeier