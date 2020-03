Sie hatten die größte jemals in Niedersachsen aufgespürte Menge synthetischer Drogen mit einem Straßenverkaufswert von 830.000 Euro in Hannover gehortet: Am Mittwoch wurden drei Mitglieder einer Dealerbande teils zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Haupttäter wurde am Ende der Verhandlung im Saal des Landgerichts Hannover festgenommen – wegen Fluchtgefahr.