Isernhagen

In Isernhagen regulieren die Supermärkte aus Sorge vor dem Coronavirus ab Dienstag, 24. März, den Kundenzustrom. Hintergrund ist die aktuelle Bekanntmachung des Sozialministeriums zur Beschränkung von sozialen Kontakten nach dem Infektionsschutzgesetz, die die Region Hannover als Allgemeinverfügung erlassen hat. Demnach ist lediglich ein Kunde je zehn Quadratmeter zulässig.

Beim Edeka dürfen 50 Kunden gleichzeitig einkaufen

Von der Verkaufsfläche abzuziehen seien allerdings noch die Flächen, die durch Regale, Aufsteller und Ähnliches belegt seien, erläutert Rewe-Kaufmann Marcel Peters aus Altwarmbüchen. Er geht davon aus, dass er deshalb maximal etwa 40 Kunden gleichzeitig in den Laden lassen darf. Auf höchstens 50 Kunden gleichzeitig wird Marcus Ehrlich vom Edeka in Isernhagen H.B. den Zugang beschränken. Die Zahl der Kunden, die gleichzeitig noch in den Rewe-Markt in F.B darf, war am Montag nicht in Erfahrung zu bringen.

Beim Edeka-Markt an der Burgwedeler Straße in H.B. wird von Dienstagmorgen an ein Sicherheitsdienst den Einlass regulieren, damit nicht zu viele Kunden gleichzeitig in den Laden strömen. Kaufmann Ehrlich fordert die Kunden auf, sofern möglich, nur eine Person pro Haushalt einkaufen gehen zu lassen, dabei mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander zu halten und die Einkaufsdauer und somit die potenzielle Ansteckungszeit möglichst kurz zu halten. Und: „Bei Einlass in den Markt muss jeder Kunden einen Einkaufswagen mit ins Geschäft nehmen, unabhängig von der Menge des geplanten Einkaufs.“ Diese Maßnahme soll auch zusätzlich für Abstand untereinander sorgen. Ein Mitarbeiter soll die Griffe der Einkaufswagen zwischendurch desinfizieren.

Einkaufswagen helfen den Händlern beim Überblick

Peters aus dem Altwarmbüchener Zentrum überlegte am Montag noch, wie genau er die neuen Vorgaben umsetzen wird. Auch bei ihm soll ein Mitarbeiter am Eingang von Dienstag an den Kundenzustrom begrenzen. Die Idee seines Edeka-Kollegen aus H.B., Kunden nur mit Einkaufswagen in den Markt zu lassen, sieht er positiv. So könne man auch die Zahl der Kunden im Markt besser im Blick behalten. Größere Schlangen vor dem Laden erwartet er durch die neue Allgemeinverfügung aber nicht: „Heute ist es schon deutlich ruhiger im Markt als vergangene Woche. Die Situation wird immer besser“, so seine Einschätzung.

Beim Rewe-Markt in Isernhagen zog Chef Christian Eggert am Montagmittag höchstpersönlich einen Hubwagen mit den neuen Regeln vor die Tür: „Schütz Dich, schütz andere“, lautet die plakatierte Aufforderung. Auch dort dürfen Kunden den Markt nur noch samt Einkaufswagen betreten. Die Zahl der verfügbaren Einkaufswagen wird soweit reduziert, dass die maximale Kundenzahl passt. „Kein Einkaufswagen verfügbar – bitte warten, bis der nächste Kunde den Markt verlässt“, heißt es dort

Rücksicht aufs Personal: Markt reduziert die Öffnungszeiten

Während bei Rewe auch weiterhin die gewohnten Öffnungszeiten gelten sollen, reduziert der Edeka-Markt in Isernhagen H.B. seine Zeiten von Dienstag, 24. März, an deutlich. Normalerweise ist der Supermarkt von 7 bis 21 Uhr geöffnet, in der vergangenen Woche war bereits um 20 Uhr Schluss. Von Dienstag, 24. März, öffnet der Markt nun erst um 8 Uhr und schließt um 18 Uhr. Ausgenommen sind lediglich Handwerker, die sich ab 7 Uhr durch den Seiteneingang weiterhin Kaffee und Brötchen beim Marktbäcker im Eingangsbereich holen können.

„Unsere Mitarbeiter brauchen eine Erholungsphase“, begründet Ehrlich die Begrenzung der Öffnungszeit. Durch die massive Mehrarbeit der vergangenen Wochen, in denen teilweise bis Mitternacht Regale aufgefüllt worden seien, seien die Mitarbeiter körperlich wie nervlich stark belastet. Alle hätten mächtig Überstunden angehäuft, sodass er seinem Personal nun unbedingt mehr Freizeit gewähren müsse. Die Warenversorgung sei aber auch weiterhin gesichert, ist Ehrlich überzeugt – auch wenn es manchmal dauere, die Regale wieder aufzufüllen.

Von Frank Walter