Isernhagen N.B

Die Schulen sind geschlossen, Sport- und Freizeitveranstaltungen abgesagt. Das Coronavirus fordert eine erhebliche Umstellung des alltäglichen Lebens. Auch Angestellte und Arbeitgeber sind von den Veränderungen betroffen. Das Isernhagener Unternehmen Helmrich reagiert mit einem besonderen Krisenplan auf die Corona-Pandemie. So soll sich das Ansteckungsrisiko innerhalb der Belegschaft minimieren und der Tischlereibetrieb im Fall der Fälle handlungsfähig bleiben. Am Montag wurde der Plan ausgearbeitet, Dienstagfrüh trat er in Kraft.

Tandems sollen den Betrieb am Laufen halten

Die Neuorganisation enthält, dass immer nur die Hälfte der 35 Mitarbeiter arbeitet und sich der Rest der Belegschaft zu Hause aufhält. Rüdiger Helmrich erläutert, dass jeweils zwei Kollegen, die ein ähnliches Aufgabenfeld haben und sich somit vertreten können, ein Tandem bilden. Im Wochentakt wird gewechselt, sodass einer von beiden in der einen Woche und der andere in der anderen Woche arbeitet. Im Ernstfall – also wenn ein Mitarbeiter an dem Coronavirus erkranken sollte – müsste sich so nur die eine Hälfte der Belegschaft in Quarantäne begeben.

Dieser Plan gilt nun erst einmal für die nächsten vier Wochen. Zusätzlich sollen alle Mitarbeiter Mindestabstände einhalten, und jeder wird mit Desinfektionsmitteln ausgestattet. Die Arbeitslöhne möchte der Geschäftsführer trotz der zwangsweise reduzierten Arbeitszeit wie gewohnt weiterzahlen. In den nächsten Tagen soll aber geprüft werden, ob die Arbeitnehmer staatliche Unterstützung wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen können.

Bis jetzt habe sich laut Rüdiger Helmrich noch nichts an der Auftragslage verändert – sehr zur Freude der Mitarbeiter, die in Gesprächen „keine existenziellen Sorgen“ geäußert hätten. Die Auftragsbücher seien voll, und bisher gebe es auch noch keine Absagen. Es kämen sogar täglich neue Aufträge hinzu. „Glücklicherweise sind wir in einer Branche tätig, in der es noch keine spürbaren Auswirkungen gibt“, sagt Helmrich. „Und beim Kundenkontakt haben wir nicht unbedingt eine direkte Nähe“, erläutert der Diplom-Holzwirt. Dadurch seien Kunden nicht abgeschreckt.

In der Helmrich-Werkstatt ist deutlich weniger los als sonst. Nur die Hälfte der Belegschaft ist gleichzeitig im Betrieb. Quelle: Mark Bode

Außerdem arbeitet die Tischlerei aus Isernhagen N.B. auch nicht mit einer Branche zusammen, die nach aktuellen Stand erhebliche finanzielle Einbußen durch das Virus erfahren dürfte, wie etwa die Gastronomie und die Tourismusbranche. Der Betrieb lebt vor allem von Privatkunden und den Aufträgen von Arztpraxen. „Es wird bei uns aber sicherlich auch eine wirtschaftliche Delle geben“, erwartet Helmrich. Er weiß auch, dass es aufgrund der reduzierten Belegschaft jetzt länger dauern wird, die Aufträge abzuarbeiten. Er geht aber davon aus, dass die Kunden dafür Verständnis haben werden.

Bei den Materialien ist es Helmrich zufolge bislang noch nicht zu Lieferschwierigkeiten gekommen. Allerdings beziehe der Betrieb auch Materialien aus Italien. Angesichts der Situation, dass sich Länder zunehmend abschotten, bleibt es abzuwarten, wie sich die Zulieferungen entwickeln. Gerade weil man noch nicht wisse, wie sich auch die Bestimmungen in Deutschland in den nächsten Tagen entwickeln werden, müsse man wohl noch etwa eine Woche lang warten, um klare Aussagen treffen zu können, so Helmrich.

Von Elsa Scholz