Es sind keine leichten Zeiten für den Verein Caspo. Gerade die zeitweise Schließung ihres sozialen Kaufhauses 2.HeimArt aufgrund der Corona-Pandemie hat zu hohen Einbußen geführt. Um den Verlust wieder auszugleichen, setzt der Verein nun auf ein Crowdfunding-Projekt der Energiewerke Isernhagen (EWI).

Normalerweise finanziert der Verein mit den Erlösen aus dem Kaufhaus die Miete und die Nebenkosten für das Ladengeschäft in Altwarmbüchen, An der Riehe. Daneben werden verschiedene soziale Projekte unterstützt. So fließt ein großer Teil des Geldes in die Integrationsberatungsstelle Grata. Zwar übernimmt das Land Niedersachsen bereits 90 Prozent der Kosten, doch die restlichen 10 Prozent – pro Monat etwa 800 Euro – zahlt Caspo. Doch mittlerweile ist die Kasse leer, die benötigten Erlöse blieben durch die zwischenzeitliche Schließung des Kaufhauses aus. Alleine in den Monaten März bis Mai gab es einen Verlust von knapp 10.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Diesen gilt es nun, mit Spendengeldern wieder auszugleichen, teilt das Team mit.

Crowdfunding für Caspo ist gut angelaufen

Und die Crowdfunding-Aktion ist gut angelaufen. Seit Montagmorgen, 29. Juni, können Gelder für das Projekt eingezahlt werden. Nach wenigen Stunden haben bereits vier Unterstützer diese Möglichkeit genutzt und 160 Euro überwiesen. Wer den Verein ebenfalls unterstützen möchte, hat dazu noch bis Montag, 20. Juli, auf der Internetseite www.kommunales-crowdfunding.de/caspo die Gelegenheit. Zusätzlich zu den eingegangenen Spenden steuern die Energiewerke Isernhagen (EWI) ab einer Spende von 10 Euro weitere 10 Euro für den Verein bei.

Und: Caspo ist nicht der einzige Isernhagener Verein, der sich über eine finanzielle Unterstützung durch das Crowdfunding-Projekt der EWI freuen kann. Auch der Förderverein für Jugendliche und Kinder (JuKi) der St.-Nikolai-Kirchengemeinde hofft ebenfalls auf Crowdfunding-Spenden in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger.

Von Lisa Höfel