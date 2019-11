Hannover

Als Brigitte B. aus Isernhagen kürzlich ein Schreiben von ihrer Krankenversicherung aus dem Briefkasten fischt, trifft sie beinahe der Schlag. Der Umschlag war adressiert an ihren Mann Werner, der knapp sechs Wochen zuvor im Vinzenzkrankenhaus verstorben war. „Sehr geehrter Herr B., zum Tod von Werner B. sprechen wir Ihnen unsere Anteilnahme aus“, lautet der erste Satz des Briefes. „Als ich das gelesen haben, war es, als hätte mir jemand in die Kniekehlen getreten“, sagt die Witwe der HAZ. Ein Sprecher der Krankenversicherung räumte den Fehler inzwischen auf Nachfrage ein.

„Bevor Besuch stattfinden konnte, verstarb der Verstorbene“

Werner B. war am 7. September nach langer Krankheit und einer schier endlosen Odyssee durch verschiedene Kliniken gestorben. Zwei Tage später hatte der Bestatter das der DAK mitgeteilt. Der Brief an den Toten erreichte die Witwe am 17. Oktober. In dem Umschlag befinden sich zwei weitere Schreiben der Versicherung. Sie waren zwar dieses Mal an Brigitte B. adressiert, doch ihr Inhalt ist kaum besser.

Unmittelbar vor seinem Tod hatte Werner B. versucht, seine Pflegestufe von 2 auf 3 erhöhen zu lassen. Die DAK schreibt, knapp sechs Wochen nach dessen Tod, dazu: „Aktuell liegt ein Höherstufungsantrag vor. Bevor ein Hausbesuch stattfinden konnte, verstarb der Verstorbene.“

Witwe Brigitte B. ist fassungslos: „So kann man doch nicht mit Menschen umgehen, die gerade jemanden verloren haben, mit dem sie 51 Jahre lang verheiratet waren“, sagt sie. Weiter teilt die Versicherung der Witwe in dem Brief mit, es habe Verzögerungen in dem Verfahren zur Höherstufung gegeben. „Grund: Antragstellende Person ist verstorben.“

Versicherung räumt Fehler ein

„Wir entschuldigen uns in aller Form bei Frau B.“, sagt DAK-Sprecher Claus Übel. Es habe allerdings nur ein Schreiben mit falscher Adresse gegeben. Die anderen beiden Briefe seien korrekt adressiert gewesen. „Hier hat offenbar ein Sachbearbeiter einen Fehler gemacht, der nicht vorkommen darf“, sagt Übel.

Für die Versicherung könne so ein Fall erst vollständig abgeschlossen werden, wenn auch die Sterbeurkunde vorliege, und das sei Mitte Oktober noch nicht der Fall gewesen. „Ich konnte die Urkunde nicht verschicken, weil es im hannoverschen Standesamt seit geraumer Zeit zu extremen Engpässen und Verzögerungen kommt“, sagt Brigitte B.

Lesen Sie auch:

Wie Bürger am Personalmangel in Hannovers Standesamt verzweifeln

Werner B. war Sportler aus Leidenschaft

Brigitte und Werner B. verlobten sich im Jahr 1967. Beim Schwimmen hatten sich die beiden kennengelernt: Werner B. war leidenschaftlicher Wasserballer bei Linden 07, Brigitte B. war Schwimmerin. All die Jahre war ihr Mann seinem Lieblingssport treu geblieben, und als der Wurfarm nicht mehr so recht mitmachen wollte, begann Werner B. mit dem Tennisspielen. Zudem fuhr das Ehepaar gerne Fahrrad und spielte Boccia. Um so überraschter waren die beiden, als bei dem Sportler eine Herzerkrankung diagnostiziert wurde.

Im Juli 2018 musste Werner B. zum ersten Mal in eine Klinik gebracht werden. Er hatte sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. „Damals ging das alles los“, sagt Brigitte B. Die kommenden Wochen und Monate wurden auch für die zierliche Frau mit der lila Strähne im grauen Haar immer mehr zu einer Belastung. Immer wieder musste ihr Mann in Krankenhäuser gebracht werden, Operationen folgten.

Täglich stieg Brigitte B. in Isernhagen in eine Stadtbahn und dann in einen Bus, um ihren Mann in Hannover zu besuchen. Die Korrespondenz mit Ärzten, Versicherungen und Pflegeeinrichtungen übernahm die gelernte Buchhalterin ebenfalls. Anfang September dieses Jahres musste Werner B. wieder in eine Klinik eingeliefert werden. Er war schwach und schon gar nicht mehr richtig bei sich. „Am 7. September ist er dann eingeschlafen, um fünf Minuten vor zwölf“, sagt die Witwe.

Witwe will nach dem Vorfall die Versicherung wechseln

Nachdem der Brief an den Toten in Isernhagen eingegangen war, wandte sich der Cousin des Verstorbenen in Absprache mit Brigitte B. schriftlich an die DAK. Er wies auf den unglaublichen Vorfall hin und verlangte eine Entschuldigung. Von der Versicherung kam bislang keine Reaktion auf die Post.

Inzwischen hat eine Sachbearbeiterin der DAK aus Langenhagen bei Brigitte B. angerufen. Am Telefon wollte sie sich für den Fehltritt entschuldigen. „Ich finde nicht, dass das eine Angelegenheit ist, die telefonisch geregelt werden kann“, erklärte B. der Anruferin. Wenn sich der Trubel ein wenig gelegt hat, will die Witwe Kontakt mit der AOK aufnehmen. „Ich will die Krankenversicherung wechseln und hoffe, dass es dort keine Altersbeschränkung gibt“, sagt sie.

Von Tobias Morchner