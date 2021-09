Kirchhorst

Unter dem Motto „Geben Sie anderen ihre Stimme und uns ihr ,letztes‘ Hemd“ ruft der DRK-Ortsverein Kirchhorst für den Wahlsonntag, 12. September, zur Kleidersammlung auf. Von 10 bis 14 Uhr können die Spenden in der Garage an der Begegnungsstätte Alte Schule, Schulweg 3, abgegeben werden.

Kleidung, Schuhe, Haushaltswäsche und Brillen sind gefragt

Gefragt ist tragbare, saubere Kleidung, die gut verpackt werden sollte. Auch Haushaltswäsche und Bettdecken sind als Spenden willkommen, sollten aber getrennt von der Kleidung abgegeben werden. Wer noch intakte Schuhe weitergeben möchte, kann das paarweise gebündelt tun. Auch Brillen, die nicht kaputt sind, nimmt das DRK gern an. Sie werden im Anschluss ausgemessen und in ärmere Länder gebracht oder an Obdachlose in Deutschland verteilt.

Die letzte Kleidersammlung des DRK Kirchhorst war 2020 ein voller Erfolg: 1,2 Tonnen Kleidung und Schuhe wurden damals gesammelt. Wer außerhalb des Termins am Wahlsonntag einmal eine größere Menge an Kleidung abzugeben hat, kann sich beim DRK unter Telefon (01 71) 8 93 93 35 melden, um im Zweifelsfall einen Abholtermin abzustimmen.

DRK verteilt Notfalldosen und bietet Socken an

Das DRK Kirchhorst bietet am Wahlsonntag Besucherinnen und Besuchern zudem Notfallkarten, Notfalldosen, Notfallpässe, FFP2-Masken und OP-Masken an. Zudem gibt es Babydecken und -socken – allesamt selbst gemachte Unikate. Das DRK bittet um Einhaltung der Corona-Regeln.

Von Carina Bahl