Angelika Jessen ist glücklich. Die Leiterin der DRK-Kleiderkammer in Isernhagen N.B. freut sich über den zusätzlichen Platz, den ihre Einrichtung dazubekommen hat. Mit zwei neuen Räumen à zwölf Quadratmetern haben sich die Möglichkeiten der Kleiderkammer verdoppelt – Kunden und Mitarbeiterinnen haben nun mehr Platz.

Wer den ehemaligen Stall an der Straße Am Ortfelde betritt, gelangt sofort in den Bereich der neuen Ausgabe: In einem Empfangsraum mit Tisch und Stühlen können die Kunden ihre Berechtigungsausweise vorzeigen und damit ihre Bedürftigkeit nachweisen. Dann können sie sich unter dem Angebot an gebrauchten, gespendeten Sachen umsehen und mitnehmen, was sie benötigen. Ob Bettwäsche, Toaster, Kinderspielzeug, Fußballschuhe, Schulranzen, Damenblusen oder Herrenschuhe – alles für den Grundbedarf hält die DRK-Kleiderkammer gut sortiert und ansprechend präsentiert bereit.

Angelika Jessen zeigt die neuen Ausgabe-Räume der DRK-Kleiderkammer. Quelle: Gabriele Gerner

Mehr als 1000 Kunden besuchten 2019 die Kleiderkammer

Mehr als 1000-Mal haben Menschen in Isernhagen im vergangenen Jahr davon Gebrauch gemacht. „Die Menschen freuen sich sehr über dieses Angebot, und besonders Geflüchtete bedanken sich oft bei uns mit warmem Essen oder Keksen“, erzählt Tatjana Pegler, die die Kleiderkammer seit eineinhalb Jahren ehrenamtlich unterstützt. Auch von einer jungen syrischen Frau berichtet Angelika Jessen, die – seit sie das Angebot für sich und ihre Familie erstmals genutzt hat – tatkräftig in der Einrichtung mithilft.

Schulranzen sind sehr begehrt. Quelle: Gabriele Gerner

Alter Raum dient jetzt als Lager

Den alten Raum links vom Eingang nutzen die DRK-Aktiven immer noch. „Dort haben wir jetzt ein Lager aufgebaut, in dem wir die Spenden erst einmal sortieren“, erklärt Jessen. Kleidung sowie Bett- und Tischwäsche kommt auf die eine Seite, Haushalts- und Elektrowaren auf die andere. Eingeteilt nach Damen-, Herren- und Kinder-Kleidung, tragen die Ehrenamtlichen die Waren anschließend in die neuen Räume.

In diesem Raum wurden früher die Waren ausgegeben, jetzt dient er als Lager. Quelle: Gabriele Gerner

Viele Kunden haben große Familien

„Der Spendenfluss ist eigentlich recht regelmäßig“, freut sich Angelika Jessen. „Manchmal in den Ferienzeiten misten die Leute besonders viel aus“, ergänzt sie lächelnd. Ob Schuhe, Toaster, Tischdecken oder Taschen – das Angebot der Kleiderkammer wird gut genutzt. Überwiegend kämen Geflüchtete zur Kleiderkammer. Unter den wenigen deutschen Kunden seien auch einige Burgwedeler, die vorher die inzwischen geschlossene „Kleiderei“ in Großburgwedel aufgesucht hätten. „Da unsere Nutzer ja häufig große Familien haben, brauchen sie auch entsprechend viele Dinge“, sagt die Ehrenamtliche Hilda Wacker.

Hilda Wacker präsentiert Teile der Damengarderobe, die es in der DRK-Kleiderkammer gibt. Quelle: Gabriele Gerner

Entsprechend seien auch Teller, Tassen, Gläser und Geschirr schnell vergriffen. „Besonders Pfannen und Töpfe brauchen wir ganz dringend“, so Wacker. Selbst für ein Foto lässt sich keine Pfanne auftreiben. „Die Menschen, die etwas wegwerfen, scheuen sich vielleicht, uns ihre alten Küchengeräte zu geben“, vermutet Jessen. Diese Sorge sei meist unbegründet.

Sogar eine Espresso-Maschine haben Spender abgegeben. Quelle: Gabriele Gerner

Das Team der DRK-Kleiderkammer, Am Ortfelde 46, freut sich über Spenden und nimmt diese jeden Dienstag von 14.30 bis 16.30 Uhr an. Jeden Montag von 14 bis 16.30 Uhr öffnet die Kleidergabe für die Ausgabe. Nur während der Schulferien bleibt die Kleiderkammer geschlossen.

