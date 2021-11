Isernhagen

Das DRK Isernhagen bietet für Mittwoch, 8. Dezember, eine weihnachtliche Tagesfahrt nach Hildesheim an. Dort wird die Reisegruppe um 11 Uhr das Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin“ im Theater Hildesheim anschauen. Im Anschluss ist ein Besuch des Hildesheimer Weihnachtsmarktes geplant. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken gegen 15 Uhr geht es mit dem Bus zurück nach Isernhagen.

3-G-Regel: Anmeldung mit Adresse und Status erforderlich

Coronabedingt gibt es ein paar Regeln zu beachten: Im Bus, im Theater und auf dem Weihnachtsmarkt gilt die 3-G-Regel. Eine Anmeldung ist bis Montag, 15. November, per E-Mail an christiane.hinze@t-online.de oder unter Telefon (05139) 895946 erforderlich – unter Angabe der Adresse und ob der Gast geimpft, genesen oder getestet die Fahrt antritt. Die Nachweise werden beim Betreten des Busses geprüft. Die Teilnahme kostet inklusive Fahrt, Theater und Kaffeetrinken 40 Euro. Das Geld muss ebenfalls bis zum 15. November auf das Konto des DRK Isernhagen bei der Sparkasse Hannover, IBAN: DE53 2505 0180 1052 2703 76, überwiesen werden.

Der Bus startet morgens um 9 Uhr in Neuwarmbüchen – und hält anschließend in Lohne, vor dem Edeka und am ehemaligen Gasthaus Grethe in Kirchhorst, am Rischteich und am Blocksberg in Altwarmbüchen, an der Heinrich-Könecke-Straße in K.B., am Gasthaus Dehne in N.B. sowie am neuen Feuerwehrhaus und letztlich um 9.50 Uhr an der Bahnhofsstraße in H.B.

Von Carina Bahl