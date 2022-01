Isernhagen: DRK startet „Feierabend-Impfen“ in Isernhagen 

Isernhagen H.B

Nach dem Feierabend noch schnell zum Impfen? In Isernhagen ist das ab sofort jeden Montag und Donnerstag möglich. Am ersten Abend hatte sich das Deutsche Rote Kreuz Wedemark-Burgwedel-Isernhagen (DRK) mit rund 300 Impfdosen eingedeckt. Doch am Ende der ersten Aktion ließen sich nur 61 Menschen den Covid-19-Impfstoff verabreichen – trotz prominenten Besuches.

Regionsweit hat das DRK der Region gemeinsam mit der Region Hannover an mehreren Standorten die Aktion „Feierabend-Impfen“ gestartet. In Isernhagen H.B. öffnete die Impfaktion um 18 Uhr in der DRK-Fahrzeughalle an der Chromstraße in Isernhagen H.B. Auch Annemiek Vink aus Kirchhorst wollte sich dort boostern lassen. „Ich bin berufstätig und wollte eigentlich nach Altwarmbüchen, aber das hat zeitlich einfach nicht gepasst“, sagt Vink. Eine halbe Stunde musste sie warten, bis sie auf dem Stuhl vor Matthias Thäle vom DRK saß und ihren Ärmel hochkrempeln durfte. „Das geht hier ganz schnell“, versprach Thäle.

„Wer im Moment eine Impfung möchte, bekommt sie auch“

Mit dem Angebot möchte das DRK-Region Hannover zusammen mit der Region Hannover für Berufstätige wie Vink den Zugang zum Impfen erleichtern. Auch wenn die Impfung während der Arbeitszeit erlaubt ist, würden viele Arbeitnehmende lieber nach Feierabend vorbei kommen – das ist die Erfahrung der Impforganisatoren. Das neue Angebot begrüßte auch Gemeindebürgermeister Tim Mithöfer (CDU). Das Impfzentrum in Altwarmbüchen schließt bereits um 16 Uhr. Aktuell sei die Gemeinde Isernhagen nur zu 50 Prozent ausgelastet, sagte Bürgermeister Mithöfer: „Wer im Moment eine Impfung möchte, bekommt auch einen Termin“.

Daher habe er sich schon länger bei der Region darum bemüht, die Öffnungszeiten des Impfzentrums in Altwarmbüchen auszuweiten. Aber nun war Regionspräsident Steffen Krach (SPD) persönlich vor Ort und versprach sich darum zu kümmern. Insgesamt wolle er die Impfangebote in der Region erweitern, sagte Krach. Dabei stellt er sich zum Beispiel Impfungen für Familien in Familienzentren oder Begegnungsstätten vor. Grundsätzlich könne die Region sich beim Impffortschritt sehen lassen, allerdings gebe es noch Potenzial bei den Erstimpfungen.

Gemeinde-Bürgermeister Tim Mithöfer, Regionspräsident Steffen Krach und der Vorstandsvorsitzende Anton Verschaeren vom DRK-Region Hannover besuchten die Impfaktion „Feierabend-Impfen“ in Isernhagen. Quelle: Leona Passgang

Krach sieht noch Potenzial bei Erstimpfungen

„Die Motivation bei den Ehrenamtlichen ist sehr hoch“, sagte Standortleiter Rick Barteczko vom DRK-Bereitschaftsdienst. Und auch die erste Stunde der Impfaktion sei gut angelaufen, bereits um 20 Minuten vor sechs hätten die ersten Impflinge vor der Tür gestanden. Nach dem ersten Schwung seien dann aber bis 22 Uhr nur noch vereinzelt Menschen zum Impfen vorbeigekommen.

Im ersten Schwung war auch Vink dabei. Wenige Sekunden nach dem Piks war der Ärmel wieder unten und sie machte sich auf den Weg in den Wartebereich. Noch eine Viertelstunde warten und dann konnte sich Vink noch vor 19 Uhr wieder auf den Heimweg nach Kirchhorst machen.

Von Leona Passgang