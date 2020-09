Altwarmbüchen

Der Name sorgt immer wieder für Irritationen. Warum heißt der Kiosk, der sich an der Isernhagener Straße 23 in Altwarmbüchen befindet, seit fast exakt einem Jahr eigentlich Kiosk 62? Diese Frage stellen viele Kunden dem Betreiber Hidir Dündar. Die Antwort ist simpel: „Es erinnert an die alte Heimat“, sagt der Kioskbesitzer. Er stammt aus dem Gebiet Dersim in der Türkei, das etwa der heutigen Provinz Tunceli entspricht. „Hier haben die Autokennzeichen ein H, dort haben sie eine 62“, sagt Dündar.

Bereits 1986 kam er nach Deutschland, lebt inzwischen seit 21 Jahren mit seiner Familie in Altwarmbüchen, etwa 500 Meter Fußweg vom Kiosk entfernt. Vor etwas mehr als einem Jahr kam Dündar der Gedanke, den Kiosk zu übernehmen. „Ich wollte etwas, an dem sich die ganze Familie beteiligen kann“, sagt er. Mit der Familie meint der 48-Jährige seine berufstätige Frau Hüsniye (48) sowie die Söhne Dersim (21, Student) und Diren (17, Schüler). Und passenderweise holt sich Dersim genau in diesem Moment eine Einkaufsliste ab – und merkt noch kurz mit einem Augenzwinkern an: „Als mein Vater anfangs die Idee hatte, habe ich ihn für verrückt erklärt.“

Langeweile kommt bei Dündar nie auf

Nach und nach freundeten sich alle Familienmitglieder immer mehr mit dem Gedanken an, neben ihren eigentlichen Berufen und Aufgaben noch den Kiosk zu führen. „Ich hatte es mir etwas einfacher vorgestellt“, sagt Dündar, während er Regale einräumt und den ein oder anderen Plausch am Ausgabefenster führt. „Es ist wirklich ganz schön stressig.“ Bei den Schichten stimmen sich alle vier Familienmitglieder untereinander ab.

Dündar hat großen Spaß daran gefunden. „Es ist deutlich mehr, als einfach nur mal eine Zeitung oder ein Kaugummi durch das Fenster zu verkaufen“, sagt er. Freie Minuten habe er eigentlich nie. „Man hat immer was zu tun. Entweder fülle ich die Bestände auf, ordne etwas neu an, räume auf oder putze die Fenster. Außerdem muss man eine Menge Papierkram erledigen.“ Und das macht er alles, bevor er mittags zu seiner Vollzeitstelle in Ramlingen fährt, wo er eine Fräsmaschine bedient.

Er ist mit Leidenschaft dabei, wenn er in seinem 45 Quadratmeter großen Kiosk steht. Und Humor beweist er auch. „Wenn ihr hier esst, dann kostet das 5 Euro extra“, ruft er zwei Schülern zu, die nach Schulschluss direkt vor dem Kiosk ihre bunten Tüten leeren. „Echt jetzt?“, fragt einer der Schüler mit großen Augen. Dündar fängt an zu grinsen und schüttelt den Kopf. Er ist immer für einen Spaß zu haben. Wer einen Kiosk betreibt, der muss kommunikativ sein – manch ein Stammkunde komme genau aus diesem Grund. „Bei manchen Leuten hat man den Eindruck, dass sie nur des Austausches wegen zum Kiosk kommen“, sagt der Geschäftsinhaber.

„Haben wir nicht“ gibt es nicht

Dündar habe innerhalb des einen Jahres gelernt, dass ein Kioskbesitzer nie den Satz „Haben wir nicht“ sagen sollte. Der Kiosk 62 ist daher inzwischen bestens ausgestattet. Neben Zeitungen, Zeitschriften, Zigaretten, diversen Getränken und Süßigkeiten, Eis und belegten Brötchen, die Hüsniye Dündar morgens frisch zubereitet, sind unter anderem auch Mehl, Zucker, Salz und Honig vorrätig. „Es kann schnell vorkommen, dass einem am Sonntag einfällt, dass man beim Einkaufen etwas vergessen hat“, sagt Dündar. „Ist mir selber schon passiert. Darauf sollte ein Kiosk vorbereitet sein.“

Dass er der Neue im Kiosk ist, wissen noch gar nicht viele Altwarmbüchener, glaubt Dündar. Den kleinen Laden gibt es dort schon gefühlte Ewigkeiten, den neuen Besitzer erst seit einem Jahr. Da ist es wohl genau die richtige Strategie, einen Namen zu wählen, der alle sich etwas fragen lässt – die 62 jedenfalls bleibt in Erinnerung.

