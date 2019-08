Neuwarmbüchen

Sinkende Mitgliederzahlen, kein eigener Schießstand: Der Schützenverein Neuwarmbüchen hat in der Vergangenheit schwierige Phasen durchlebt. Auf sein beschauliches, familiäres Fest verzichtet der Verein dennoch nicht. Dabei blicken die Schützen in diesem Jahr auf ihr 40-jähriges Bestehen zurück. Eine große Feier richten sie nicht aus. Lediglich die Jubiläumsscheibe deutet auf einen runden Geburtstag hin.

Nach Festessen folgt der Umzug

Los geht die Sause mit einem Festessen am Sonntag, 11. August, um 12.30 Uhr im Vereinsheim des FC Neuwarmbüchen – der neuen Bleibe des Schützenvereins. Im Anschluss erfolgt die Proklamation der Könige. Etwa gegen 14 Uhr planen die Schützen ihren Umzug durchs Dorf und bringen auch die Scheiben der Majestäten an. Die Route führt über die Farster Straße, Kurze Straße, Hinter den Höfen und zurück über die Farster Straße zum Vereinsheim. Danach klingt das Fest in gemütlicher Runde aus.

Jubiläumsscheibe zum 40-jährigen Bestehen

Den Neuwarmbüchener Schützenverein gibt es nunmehr seit 40 Jahren. Doch den runden Geburtstag will der immer mehr schrumpfende Verein nicht besonders feiern. „Dafür sind wir viel zu klein“, sagt Schützen-Chef Hans-Jürgen Rennspieß über den aktuell 39 Mitglieder zählenden Verein. Beschaulich und eher familiär gehe es zu. Gleichwohl gibt es zum 40-jährigen Bestehen eine Jubiläumsscheibe. An dem Wettbewerb hatten die Könige der vergangenen zehn Jahre teilgenommen. „Da einige Majestäten doppelt den Titel inne hatten, nahmen im Endeffekt nur noch fünf Vereinsmitglieder an dem Wettbewerb teil“, sagt der Vereinsvorsitzende. Ortsbürgermeisterin Maren Becker steht als Titelträgerin der Jubiläumsscheibe bereits fest.

König oder Königin wird am Sonnabend ermittelt

Und auch der Name der Bürgerkönigin ist bereits bekannt: Pamela Maiwald-Meiners hatte die ruhigste Hand bewiesen und reiht sich in die Riege der Titelträger ein. Dennoch geht es einen Tag vor dem Schützenfest noch sportlich zu. Am Sonnabend, 10. August, ab 15 Uhr messen sich die Vereinsmitglieder an einer mobilen Lichtpunktanlage im FC Vereinsheim. Dort ermittelt der Schützenverein seinen neuen König oder seine neue Königen.

Wegen der Schließung des Gasthauses Lange verloren die Schützen 2015 ihr Domizil. Danach mussten sie ins Gasthaus Lahmann umziehen. Aber auch dort konnte der Verein nicht allzu lange bleiben. Seit Januar haben die Schützen in der Vereinsgaststätte des FC Neuwarmbüchen eine neue Bleibe gefunden.

Info: Essenmarken für das Festessen kosten 13,50 Euro und sind beim Vereinsvorsitzenden Hans-Jürgen Rennspieß, Herrenwiesen 60 in Neuwarmbüchen, im Vereinsheim des FCN oder im Kiosk an der Kurzen Straße erhältlich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier