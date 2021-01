Isernhagen

„Es herrscht derzeit kompletter Stillstand“, sagt Christian Possienke, Vorsitzender des SSV Kirchhorst. „Über den Sommer hinweg haben wir ja vereinzelt den Sportbetrieb aufrecht erhalten, je nachdem, wie es erlaubt war – doch im Moment ist nichts möglich“, bedauert er. Dabei hätten sich die Hygiene-Konzepte bewährt. „Beim Tennis brachten die Spieler ihre eigenen Bälle mit, beim Fußball passten wir die Gruppengrößen an und mussten eine Zeit lang ohne Zuschauer spielen“, berichtet der 45-Jährige. Doch nun ruht – wie auch beim TSV Isernhagen und dem FC Neuwarmbüchen – wegen des neuerlichen Lockdowns jeglicher Sportbetrieb.

Mitglieder halten Vereinen die Treue

Dennoch: Auf die Mitgliederzahlen hätte sich das Corona-Jahr nicht ausgewirkt, versichern die Vorsitzenden der Isernhagener Sportvereine unisono. „Wir konnten keine besondere Fluktuation verzeichnen. Wir brauchen in allen Bereichen Mitglieder“, sagt Dirk Walter, Vorsitzender des FC Neuwarmbüchen. Auch beim TuS Altwarmbüchen seien die Mitgliederbewegungen in diesem Jahr normal gewesen. „Schon früher gab es zum Jahresende teils 80 bis 100 Austritte“, berichtet der Vorsitzende Günther Wieneke. Dankbar ist er für die Mitglieder, die dem Verein ihre Treue auch in Pandemiezeiten hielten und Verständnis für die Einschränkungen zeigten.

Wirbelsäulengymnastik gibt es per Zoom

Auch beim FC Neuwarmbüchen und dem TSV Isernhagen ruht derzeit der Sportbetrieb. Als einer von wenigen Isernhagener Vereinen bietet der TuS Altwarmbüchen auch im Lockdown Kurse an. „Seit November geben wir online Kurse“, berichtet Irmtraut Grieger, Abteilungsleiterin der Turnsparte. Wirbelsäulen-Gymnastik, Bodystyling, TriloChi, Pilates und Smovey, ein Training mit Hantelringen, wird seitdem wöchentlich per Zoom angeboten – nur für Mitglieder.

Jeweils zehn bis 25 Teilnehmer holen sich ihre Sportkurse bislang per Videokonferenz nach Hause. Noch können sich weitere Teilnehmer anmelden, so Turn-Abteilungsleiterin Irmtraut Grieger. „Ab Montag, 11. Januar, starten wir mit den neuen Kursen. Wer mitmachen möchte, meldet sich telefonisch oder per E-Mail bei mir.“ Kursleiterin Bettina Arndt schicke den Teilnehmern dann die Zugangsdaten.

Wirt bietet Lieferservice

Flexibel zeigt sich auch Vereinswirt Saied Amany. Der Betreiber der Clubgaststätte Bambino bietet Pizza, Pasta und Gyros zum Abholen sowie per Lieferung an. „Wir kämpfen“, sagt er. Die Feiern im Clubhaus und der Besuch der Sportler in dem Restaurant der TuS Altwarmbüchen fehlten sehr. Vor allem der monatliche Beitrag zum Empfang des Sportsenders Sky sei eine hohe Belastung, der Wirt könne den Vertrag nicht kündigen.

„Es sind schwere Zeiten“, meint auch Jonny vom Ristorante Amorosa, der Clubgaststätte des TSV Isernhagen. Seine italienischen und indischen Speisen bietet er täglich zur Abholung an. „Ich bin den treuen Gästen sehr dankbar für ihre Unterstützung“, sagt er.

Essen to go: Rinderrouladen mit Klößen sind beliebt

Auch Rolf und Susanne Kramski, die Betreiber der Vereinsgaststätte des SSV Kirchhorst, freuen sich, wenn mal wieder ein Kunde durch die Tür kommt. „Wir bieten unseren Abholservice im Viertelstundentakt an, damit sich die Gäste möglichst nicht begegnen“, erklärt die Wirtin. „Zusätzlich zu Currywurst mit Pommes, Schnitzel mit Pommes, Flammkuchen und Pizza haben wir bis Weihnachten wöchentlich ein besonderes Gericht angeboten“, sagt Susanne Kramski. Darunter waren Rinderrouladen mit Klößen, Gulasch mit Spätzle und Bohnensalat und gebratene Entenbrust mit Brokkoli und Kartoffelpüree. Das kam so gut bei den Kunden an, dass die Gastwirte diesen Service ab Montag, 4. Januar, fortführen. Im Angebot ist auch weiterhin der Vereinssekt des SSV Kirchhorst. „Das ist unsere Hausmarke“, erklärt Rolf Kramski, „ein richtig guter Tropfen.“

Die Vereinsgaststätte des FC Neuwarmbüchen hingegen hat derzeit ganz geschlossen. Doch der Vorsitzende Dirk Walter betont: „Unser Vereinswirt Speedy ist Programm und bleibt uns erhalten. Wir sind dabei, ihn finanziell zu entlasten.“

Diese Sportgaststätten bieten Essen zum Abholen Das Ristorante Amorosa, die Clubgaststätte des TSV Isernhagen, ist unter Telefon (0511) 7243018 zu erreichen. Speisen können montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr und sonnabends und sonntags von 12 bis 20 Uhr bestellt und am Vereinsheim, Auf der Heide 32, abgeholt werden. Die beiden Speisekarten mit einer großen Auswahl an indischen und italienischen Gerichten sind auf www.ristoranteamorosa.com zu sehen. Susanne und Rolf Kramski von der Vereinsgaststätte des SSV Kirchhorst stehen am Krümpelweg 2 für ihre Gäste bereit. Bestellungen nehmen die Gastwirte unter Telefon (0176) 34716848 entgegen. Die Pizzeria Bambino Altwarmbüchen, die Clubgaststätte des TuS Altwarmbüchen, bietet Gerichte zum Abholen in der Seestraße 8 und zur Lieferung nach Hause an. Restaurant-Chef Saied Amany ist täglich von 11.30 Uhr bis 21 Uhr unter Telefon (0511) 6151526 für seine Gäste da.

Wann wieder Normalität in die Sportvereine einkehrt, vermag keiner so recht zu prognostizieren. „Ein normaler Spielbetrieb ist wohl frühestens Mitte des Jahres zu erwarten“, schätzt Dirk Walter. „Aber ich würde mich sehr freuen, wenn dies schneller zu realisieren wäre“, so der 56-Jährige. Auch Christian Possienke vom SSV Kirchhorst hofft, dass die Situation bald besser werden wird. „Aber ich fürchte, Corona wird uns noch längere Zeit begleiten.“

Von Gabriele Gerner