Isernhagen

Selten waren die Isernhagenerinnen und Isernhagener so unentschlossen, wenn es um den beliebtesten Jungen-Vornamen in einem Jahr ging. War 2020 Valentin mit fünf Nennungen noch klarer Spitzenreiter – gefolgt von Maximilian und Carl – so haben die Eltern 2021 weitaus mehr Kreativität bewiesen. Auf Platz eins mit einem knappen Vorsprung schaffte es der Name Henry. Drei Kinder erhielten 2021 diesen Namen in der Gemeinde. Den zweiten Platz mit jeweils zwei Nennungen teilen sich dann gleich acht Namen: Keno, Lukas, Maximilian, Felix, Erik, Kevin, Jonah und Vincent.

Johanna ist der beliebteste Vorname 2021 in Isernhagen

Auch bei den Mädchen gibt es neue Vorlieben, wie das Standesamt Isernhagen mitteilt. War Sophie bei den Mädchen sowohl 2019 als auch 2020 der Spitzenreiter, taucht der Vorname in 2021 gar nicht mehr in der Liste der beliebtesten Vornamen auf. Stattdessen ist Johanna auf die Poleposition vorgerückt – gleich fünf Mädchen erhielten in diesem Jahr in der Gemeinde den Namen.

Den zweiten Platz teilen sich Sophia und Mia mit jeweils drei Nennungen. 2019 waren noch Carlotta, Emilia und Marie auf den ersten drei Plätzen mit dabei. Der dritte Platz in diesem Jahr ist ebenfalls mehr als gut besetzt: Jeweils zwei Babys erhielten 2021 den Namen Ida, Mila, Mathilde/Mathilda, Emma, Antonia, Marian(n)a, Charlotte, Mayla, Josephine oder Clara.

Von Carina Bahl