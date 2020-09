Isernhagen F.B

David Helbock lädt seine Zuhörer zu einer jazzige Reise zu Klassikern der Filmmusik ein. Der Österreicher spielt Musik seines neuen Albums „The Music of John Williams“ am Donnerstag, 17. September, im KulturKaffee Rautenkranz. Der musikalische Abend beginnt um 20 Uhr an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B.

Für seine vierte Solo-CD hat sich der Pianist mit der Musik von John Williams auseinandergesetzt, einem der weltweit erfolgreichsten Komponisten. Williams hat die Musik für viele Steven-Spielberg-Filme geschrieben. Helbock präsentiert nun unter anderem die Melodien aus Filmen wie „ Indiana Jones“ und „Der weiße Hai“.

David Helbock ist international bekannt

Im Alter von sechs Jahren begann der Österreicher, Klavier zu spielen. Sein klassisches Konzertfach-Diplom schloss er am Konservatorium Feldkirch 2005 mit Auszeichnung ab. Zudem nahm er seit 2000 zusätzlich Unterricht beim New Yorker Jazzpianisten Peter Madsen, der sein Lehrer, Mentor und Freund wurde.

Helbock absolvierte bereits Konzerttouren weit über die Grenzen Europas hinaus, zum Bespiel in den USA, Kanada, in Südkorea und auch in Australien. Nach vielen enthusiastischen Kritiken zu seinen CDs und Konzerten rund um den Globus ist der 36-Jährige längst auf dem internationalen Parkett der Jazzmusiker angekommen. Dies zeigt auch der zweifache Gewinn des weltweit größten Jazzpiano-Solowettbewerb in Montreux.

Der Vorverkauf läuft

Die Eintrittskarten für das Konzert in Isernhagen F.B. sind im Vorverkauf für 20 Euro erhältlich. Reservierungen werden unter Telefon (05139) 9789050 und mobil unter (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de entgegengenommen. Der Einlass beginnt um 18 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen.

