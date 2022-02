Isernhagen F.B

Der Jazzpianist David Helbock ist am Donnerstag, 10. Februar, zu Gast im KulturKaffee Rautenkranz. Dort präsentiert er verschiedene Stücke aus seinen Soloprogrammen von Prince über John Williams bis Beethoven – und auch eigene Kompositionen.

Der aus Österreich stammende Musiker hat bereits in jungen Jahren viele Alben veröffentlicht und erhielt dafür auch international Aufmerksamkeit. Helbock spielte nicht nur in Europa, sondern auch unter anderem auf Jazzfestivals in Chile, Mexico und Melbourne. Er gewann mehrere Preise, unter anderem beim Jazz-Piano-Solo Wettbewerb des Jazzfestivals in Montreaux, und sicherte sich den Outstanding Artist Award des Bundes Österreich.

Unterricht bei Peter Madsen

Helbock, Jahrgang 1984, begann mit sechs Jahren Klavier zu spielen. Er studierte am Konservatorium Feldkirch bei Ferenc Bognár und nahm zusätzlich Unterricht beim New Yorker Jazzpianisten Peter Madsen. Seit Beginn seiner Musikerlaufbahn ist Helbock auch als Komponist tätig. Zu seinen Werken zählt das „Personal Realbook“, in das Helbock ein Jahr lang jeden Tag ein neues Stück komponierte und das im April 2010 veröffentlicht wurde.

Zuletzt erschien von ihm das Album „The New Cool“, das er gemeinsam mit dem Trompeter Sebastian Studnitzky und dem Gitarristen Arne Jansen aufgenommen hat.

Das Konzert im KulturKaffee Rautenkranz beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro. Bei der Veranstaltung gilt die 2G-Regel, das heißt nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Zudem muss eine FFP2-Maske getragen werden. Voranmeldungen und Reservierungen unter Telefon (05139) 9789050 oder (0172) 4341092 und per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Von Alina Stillahn