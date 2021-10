Isernhagen H.B

2020 jährte sich zum 50. Mal die Veröffentlichung von Deep Purples Album „In Rock“. Das runde Jubiläum des 1970 erschienenen Albums nimmt die deutsche Band Demon’s Eye zum Anlass für eine besondere Deutschlandtournee, die sie wegen der Pandemie in die Konzertsaison 2021/2022 verschieben mussten. Die Rockmusiker sind nun am Sonnabend, 6. November, zu Gast in der Isernhagener Blues Garage.

Von „In Rock“ gibt es alle Lieder

Im ersten Konzertteil spielt die Deep Purple Tribune Band das komplette Album inklusive der Aufnahmen, die dabei entstanden, aber nicht veröffentlicht wurden. Anschließend bringt das Quintett, das bereits mit den Deep-Purple-Musikern Ian Paice am Schlagzeug sowie Jon Lord an den Keyboards aufgetreten ist – und von beiden in den höchsten Tönen gelobt wurde, weitere beliebte Songs aus der Schaffenszeit der 1968 gegründeten britischen Hardrock-Band live auf die Bühne.

„In Rock“ von Deep Purple gilt als eine der einflussreichsten Platten der Rockgeschichte. Für Deep Purple bedeutete das Album den Durchbruch. Gute Gründe für Demon’s Eye also, den Rockklassiker in all seinen Facetten live zu präsentieren. Die Tribute-Formation widmet sich bereits seit 1998 primär der Siebzigerjahre-Phase der Hardrockmusik und orientiert sich dabei am Sound des für viele Rockfans besten Livealbums „Made in Japan“. Wie das Original so zeichnen sich auch Demon’s Eye durch furios improvisierte Gitarren- und Orgelduelle sowie Spielfreude aus.

Lesen Sie auch 20 Jahre Blues Garage: Wie Henry Gellrich den Rock in die Bauerschaft holte

Von „Child In Time“ bis „Speed King“

Wer also „Child In Time“, „Speed King“ oder „Hard Lovin‘ Man“ von „In Rock“ sowie weitere Klassiker wie „Highway Star“, „Smoke On The Water“ oder „Burn“ erleben möchte, sollte sich dieses Konzert in der Blues Garage nicht entgehen lassen. Allein schon deswegen, weil zahlreiche „In Rock“-Songs von der Band Deep Purple selbst live nicht mehr gesungen werden.

Beim Konzert gilt 2-G-Regel

Karten kosten im Vorverkauf unter www.bluesgarage.de 25 Euro. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Bei der Veranstaltung gilt die 2-G-Regel: Zutritt erhalten ausschließlich geimpfte und genesene Besucherinnen und Besucher.

Von Katerina Jarolim-Vormeier