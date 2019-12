Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen bemüht sich um eine Teilnahme am Bundesförderprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesfamilienministeriums. Dafür hat sich der Isernhagener Rat jetzt ausgesprochen. Hat die Interessenbekundung Erfolg, so stehen jährlich 50.000 Euro für konkrete Einzelprojekte zur Verfügung. Von dem Geld könnten dann auch Vereine, Verbände und Schulen profitieren. Weitere 75.000 Euro würden in die Koordinierung und die Öffentlichkeitsarbeit fließen.

Bund erhöht die Fördersumme massiv

„Demokratie leben!“ ist im Selbstverständnis des Ministeriums ein zentraler Baustein der Strategie der Bundesregierung zur Extremismus-Prävention und Demokratieförderung. Zu den Zielgruppen des Bundesprogramms gehören insbesondere Kinder und Jugendliche, aber auch in der Jugendhilfe Tätige sowie staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure.

Die erste vierjährige Förderperiode startete 2015. Seit Beginn des Programms hat der Bund die Mittel für „Demokratie leben!“ deutlich erhöht: von 40,5 Millionen Euro im Jahr 2015 auf mehr als 115,5 Millionen Euro im Jahr 2019. Für die zweite Förderperiode von 2020 bis 2024 hat das Ministerium das Leitbild „Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeugen“ vorgegeben.

Mitrede-App für Schüler und Demokratie-Fest

Der Gemeinde geht es bei ihrer möglichen Teilnahme um „die Stärkung einer lebendigen, vielfältigen, demokratischen Zivilgesellschaft vor Ort“, wie die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte Irene Sassenburg-Fröhlich es formuliert. Die „Partnerschaft für Demokratie Isernhagen“ soll die Bemühungen unter anderem von Vereinen und Verbänden um Demokratie und Inklusion unterstützen und moderne Beteiligungsformate entwickeln. Ehrenamtliche und andere Multiplikatoren sollen bei Workshops geschult, „Demokratie-Konferenzen“ organisiert und das Thema auch bei anderen Veranstaltungen eingebracht werden.

Beispielhaft nennt Irene Sassenburg-Fröhlich eine Veranstaltungsreihe mit Texten zur Demokratie im Antik-Buchladen Abgestaubt in Altwarmbüchen, eine „Mitrede-App“ für die Isernhagener Schulen und ein Weiterbildungsangebot für Trainer zu Vielfalt und Inklusion im Sportverein. Denkbar sind aber auch eine Projekt-Werkstatt für die Klassensprecher der Grundschulen, eine Mitmach-Ausstellung zum Grundgesetz auf dem Kirchhorster Zehntfest, ein Demokratie-Fest und eine Plakat-Aktion.

Verein soll Programm fachlich begleiten

Als Koordinierungs- und Fachstelle soll der Verein Politik zum Anfassen aus Altwarmbüchen dienen, der vor allem mit seinem Schüler-Planspiel „Pimp your town!“ bekanntgeworden ist. Dessen Gründer Gregor Dehmel schätzt die Aussichten als gut ein, dass Isernhagen beim Förderprogramm tatsächlich zum Zuge kommen wird und 2020 die ersten Projekte starten können. Über die Förderung konkreter Projekte vor Ort soll ein Begleitausschuss entscheiden, dem außer Vertretern der Zivilgesellschaft auch Politiker und Verwaltungsmitarbeiter angehören sollen.

