Isernhagen H.B

Wenn die Tage langsam kühler werden, und die Sonne früher untergeht, haben Reitfreunde wieder Grund zur Freude. Auch in diesem Jahr geht es am Sonntag, 3. November, wieder hinaus auf die traditionsreiche Hubertusjagd. Am Ehrentag des Schutzpatrons der Jagd, dem Heiligen Hubertus, wird der Höhepunkt der Jagdsaison vom Reit- und Fahrverein Isernhagen veranstaltet.

Schleppjagden werden seit 152 Jahren in Isernhagen geritten

Seit 152 Jahren werden rund um Isernhagen Schleppjagden geritten. Der früher verfolgte Fuchs wurde zwar durch eine Schleppe aus Öl ersetzt und auch die Damen sollen nun anstatt gedeckter Farben rote Röcke tragen. Doch dem sportlichen Vergnügen tut das keinen Abbruch. Reitfreunde dürfen sich auf eine Jagd freuen, die deutschlandweit als eine der anspruchsvollsten gilt. In sieben Schleppen geht es hinter der Niedersachsenmeute über 16 Kilometer mit etwa 35 anspruchsvollen Hindernissen –einschließlich Hecken, Gräben, Mauern, Tiefsprüngen und Wasserdurchquerungen.

Treckergespann begleitet die Jagd

Nach dem Stelldichein um 13 Uhr auf dem Wiesengelände des Reitvereins, Burgwedeler Straße 140 in Isernhagen H.B., wird eine halbe Stunde später in vier Feldern losgeritten. Zur Jagd blasen die Parforcehorncorps Fermate Hannover. Wer nicht so gut zu Pferde ist und trotzdem das Jagdgeschehen verfolgen möchte, kann auf einem Treckergespann mitfahren. Die Veranstalter empfehlen, rechtzeitig zu erscheinen, da die Plätze auf den Gespannen begrenzt sind. Nach der Jagd wird die Jagdgesellschaft traditionell bei einem zünftigen Jagdessen in der Reithalle beköstigt.

Das Jagdcap kostet 35 Euro inklusive anschließendem Jagdessen. Für Jugendliche, Auszubildende und Studierende belaufen sich die Kosten auf 15 Euro. Erwachsene, die auf einem Treckergespann mitfahren möchten, werden um einen Kostenbeitrag von 5 Euro gebeten. Die Reiter sollten möglichst einen roten Jagd-Rock, Reitjacke und eine feste Kappe tragen. Der Jagdherr Eugen Klein ist unter (0151) 42 62 99 44 zu erreichen.

Das könnte Sie auch interessieren:

So war es im letzten Jahr: Messe und Jagd zu Ehren des heiligen Hubertus

Von Alina Stillahn