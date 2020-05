Kirchhorst

Kirchhorst bekommt eine neue Trafostation: Das teilt Michaela Fiedler, Pressesprecherin der Avacon, mit. Diese wird von Mittwoch 6., bis Freitag, 8. Mai, auf einem Grundstück an der Steller Straße/Ecke Im Ellernbruch aufgebaut. Massive Beeinträchtigungen, wie etwa Straßensperrungen, werde es nicht geben, sagt Fiedler. Lediglich zweimal müsse wegen Anschlussarbeiten am Stromnetz kurz der Strom abgestellt werden. Deshalb gibt es am Mittwoch, 6. Mai, sowie Freitag, 8. Mai, jeweils von 5 bis 5.15 Uhr keinen Strom. Gebaut wird die neue Trafostation, weil die bisherige auf einem Privatgrundstück stand, das der Besitzer nun anderweitig nutzen will.

Von Sandra Köhler