Isernhagen F.B

„Endlich kann man mal wieder ausgehen und Livemusik genießen“, sagte eine Besucherin im KulturKaffee Rautenkranz erfreut. Mit einem der Corona-Pandemie angepasstem Konzept haben die Gastgeber Karin und Stefan Rautenkranz die konzertlose Zeit auf der Kleinkunstbühne auf dem Grundstück des Isernhagenhofes in F.B. beendet.

Auch Zusatzkonzert ist schnell ausverkauft

Groß war auch die Freude der beiden Musiker, endlich wieder ein Konzert vor Zuhörern bestreiten zu können – und ebenso groß war die Vorfreude der Kulturinteressierten, dass die Abstinenz endlich zu Ende gehen sollte. Entsprechend rege hatten sie Gebrauch von der Möglichkeit gemacht, sich Eintrittskarten vorzubestellen.

So traten die Geigerin Elisabeth Gebhardt und der Akkordeonist Nemanja Lukic als Devion Duo statt an einem gleich an zwei Abenden mit ihrer Hommage an die Tango-Nuevo-Legende Astor Piazzolla auf, beide Konzerte waren restlos ausverkauft. Das lag jedoch auch an den Vorgaben der Behörden, denn vieles war anders: Durch die Abstandsregelung mussten Karin und Stefan Rautenkranz die Zahl der Sitzplätze begrenzen, es gab keine Pause, und trotz des Verkehrslärms von der Hauptstraße mussten Fenster und Türen geöffnet bleiben. Dafür konnten die Zuhörer auf einen Mund- und Nasen-Schutz verzichten. Die Regeln wurden allgemein akzeptiert: Alle Gäste verhielten sich vorbildlich und ließen sich die Vorfreude auf das Duo von den Einschränkungen nicht verderben.

Duo unternimmt musikalische Reise nach Argentinien

Gebhardt und Lukic sind nicht nur musikalisch ein Duo, sondern auch privat ein Paar. Diese Vertrautheit war bereits beim ersten Stück mit dem deutschen Titel „Wir gehen in den Süden“ zu hören und zu sehen. Fein aufeinander abgestimmt, nahmen sie das Publikum mit auf eine musikalische Reise nach Argentinien. Im Mittelpunkt des Konzerts standen Stücke von Piazzolla. In seiner „L’Histoire du Tango“ (Die Geschichte des Tango) beschreibt er in vier Sätzen den Werdegang des traditionellen Tango Argentino aus dem Jahr 1900 zum Tango Nuevo der Neuzeit. Der Bogen reicht vom Tango in den Bordellen, Cafés und Nachtclubs bis hin zu dem konzertfähigen Tango.

Junge Künstler ernten Bravo-Rufe

Zwischendurch erklärte die gebürtige Hallenserin Elisabeth Gebhardt die Stücke und gab interessante Hintergrundinformationen, was das Publikum dankbar annahm. „Amores des estudiante“, ein wunderbar melodisches Liebeslied an seine Wahlheimat Argentinien des bereits 1935 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Tango-Sängers Carlos Gardel, und eine „Milonga“, eine volkstümliche und rhythmusbetonte Vorläuferin des Tango, ergänzten das Konzert. Natürlich fehlte auch „Libertango“ nicht, das wohl populärste Stück Piazzollas. Mit Bravo-Rufen und dem Wunsch nach einer Zugabe zur Zugabe bezeugten die Besucher ihre Begeisterung. Die jungen Künstler freuten sich sichtlich.

Wie alle Kunstschaffenden waren und sind auch sie von der Corona-Pandemie stark betroffen. „Wir sind sehr froh, endlich wieder vor Publikum spielen zu können“, sagten beide unisono. Lukic empfand die Auftrittsverbote der vergangenen Monate, als ob er „unter Wasser gezogen“ wurde und nicht wusste, wann er wieder auftauchen durfte. „Immerhin konnten wir zusammen proben. Wir wollen uns nicht beklagen“, sagte Gebhardt mit einem Lächeln.

Von Jürgen Zimmer