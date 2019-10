Altwarmbüchen

Wer bei veganen Taschen an Jutebeutel oder Papptüten denkt, der wird jetzt eines Besseren belehrt: Die Handtaschen der Firma Nuuwaï aus Isernhagen sind nicht nur modisch und elegant, robust und farbenfroh, für sie musste auch kein Tier sein Leben lassen. Hergestellt werden sie tatsächlich aus Apfelresten. Der Anteil des Obstes an den Produkten liegt immerhin bei 50 Prozent. Das vor einem Jahr gegründete Geschäft boomt: Die in Isernhagen konzipierten Taschen, Rucksäcke und Portemonnaies finden weltweit Absatz.

Taschen aus Apfelleder: Auf die Idee zu dieser Produktionsweise kam Firmengründerin Svenja Detto vor drei Jahren durch eine „Galileo“-Folge des Fernsehsenders Pro 7. Der Filmbeitrag zeigte, wie die Reste, die bei der Herstellung von Apfelmus und Apfelsaft entstehen, zu Taschen weiterverarbeitet werden können. Der sogenannte Trester wird getrocknet, pulverisiert und schichtweise auf Baumwolle aufgetragen. Hinzukommt eine Chemikalie, die das Gemisch fest – und mit Blick auf die Äpfel haltbar macht.

Zur Galerie Das Altwarmbüchener Start-Up-Unternehmen Nuuwaï vertreibt Handtaschen, Stiftmappen, Portemonnaies und Kosmetiktaschen aus Apfelleder. Die Produkte sind nicht nur bei Veganern gefragt.

Nuuwai steht für „Der neue Weg“

Das faszinierte die modebewusste junge Frau, die damals bereits vegan lebte. Und sie dachte: „Solche Taschen möchte ich auch produzieren.“ Ihr Vater, ein Geschäftsmann mit Erfahrung in der Herstellung von Taschen und Koffern, unterstützte sie beim Aufbau ihrer Firma. Er fuhr mit ihr zu Messen, knüpfte Kontakte zu Produzenten und Vertriebspartnern und beriet sie bei Logistik und Marketing. Vor einem Jahr ging die Isernhagenerin dann mit ihrer Taschenfirma an den Start. Der Firmenname Nuuwaï verrät sogleich ihre Vision: Das Kunstwort spricht sich aus wie die englische Formulierung „new way“ –zu Deutsch: neuer Weg.

Einen neuen Weg sieht Svenja Detto in dem Verzicht auf tierische Produkte. „In dem Galileo-Bericht über Apfelleder ist allerdings ein Fehler“, sagt die 25-Jährige. „Dort heißt es, dass in der Produktion Milcheiweiß verwendet wird. Das stimmt nicht. Wir fügen lediglich Polyurethan hinzu.“ Der chemisch hergestellte Kunststoff, der auch in Matratzen und Surfbrettern vorkommt, ist für seine Flexibilität und Stabilität bekannt. „Leider basiert er auf Mineralöl“, gesteht Svenja Detto. „Unser Hersteller sucht nach umweltfreundlicheren Alternativen, aber das dauert noch.“ Das Innenfutter der Taschen ist indes Umweltschutz pur: Es ist recycelter Plastikmüll, der aus dem Meer gefischt wurde.

Taschen aus Apfelresten: Vegan, nachhaltig und fair produziert

Vegan, nachhaltig und zu fairen Bedingungen hergestellt – das sind laut Svenja Detto die Produkte ihrer Firma. Im Büro in Isernhagen arbeiten lediglich die Chefin, eine Grafikerin und ein Freiberufler, der sich um das Social-Media-Marketing kümmert. Eine Logistikfirma bearbeitet die Bestellungen.

Das Apfelleder wird in Italien hergestellt, dann an einen Familienbetrieb in Indien geschickt und dort werden dann nach den Vorgaben aus Isernhagen die Taschen produziert. „Die Leute von der indischen Firma habe ich auf einer Messe kennengelernt“, sagt die Bildungswissenschaftlerin. Von den Produktionsbedingungen hat sie sich vor Ort überzeugt. „Dort gibt es klimatisierte Räume, Notausgänge und Feuerlöscher. Und die Mitarbeiter erhalten einen fairen Lohn“, schildert die Isernhagenerin die Situation in Indien. Dass sie hin und wieder nach Indien fliegt, sieht sie als nötigen Tribut an ihre Geschäftstätigkeit an – wohl wissend, dass dies nicht ökologisch ist.

Geschmeidige Taschen mit hippen Namen

Die Handtaschen, Rucksäcke und Stiftemäppchen fühlen sich geschmeidig an und haben attraktive Farben mit hippen Namen wie „Tequila Sunset“ oder „Crushed Apricot“. Damit trifft die Firma offensichtlich den Zeitgeist. Die typische Kundin – so Detto – ist jung, modebewusst und an Tier- und Umweltschutz interessiert. „Das Geschäft läuft gut an, vor allem in der Schweiz“, freut sich die Firmenchefin. In den USA werden die Nuuwaï-Produkte auf Veganer-Festivals verkauft.

VW bezieht Sitze mit Apfelleder

Ob Nuuwaï vom „Greta-Effekt“ profitiert? „Schon möglich“, sagt die Jungunternehmerin. „Aber auch andere Unternehmen werden auf Apfelleder aufmerksam“, freut sie sich. „ VW bezieht damit die Sitze in einem E-Auto-Modell.“ Eine Erweiterung ihrer eigenen Produktpalette schließt Svenja Detto nicht aus. „Ich bin sicher: Der Veganismus ist die Zukunft.“ Aber für die Produkte gilt dennoch: nicht reinbeißen, essbar sind sie nicht.

Auszeichnung als „beste vegane Marke des Jahres 2019“ Für ihre nachhaltige, faire und vegane Produktion ist Nuuwaï vom britischen Online-Magazin „Eluxe“ zur besten veganen Marke des Jahres 2019 („best vegan brand of 2019“) ausgezeichnet worden. Nuuwaï trägt außerdem das Label „Peta-Approved Vegan“ der deutschen Tierrechts-Organisation Peta. Erst kürzlich entschied das Landgericht Hannover, dass Begriffe wie „veganes Leder“ oder „ Apfelleder“ verwendet werden dürfen, da sie weder irreführend noch wettbewerbsfähig seien. Es gebe keinerlei Irreführung zum tierischen Leder, so die Richterin. ger

