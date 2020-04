Kirchhorst

„Voraussichtlich zum 1. Juni werde ich meinen Dienst in der Kirchengemeinde St. Nikolai in Kirchhorst antreten“, sagt Jessica Jähnert-Müller – die Vorläufigkeit aller Terminzusagen in der Zeit der Corona-Pandemie ist ihr bewusst. Die 35-Jährige soll damit die Nachfolge von Pastor Jens Seliger antreten, der Ende Oktober vergangenen Jahres nach Hannover wechselte und dort neue Aufgaben übernahm.

Aufstellungsgottesdienst als Videoübertragung ?

Bevor Jähnert-Müller ihr Amt in St. Nikolai offiziell antritt, wartet auf sie noch der Aufstellungsgottesdienst. In dem wird die Pastorin sich der Gemeinde mit einer Predigt und im Gespräch vorstellen. Im Anschluss haben alle Gemeindemitglieder die Möglichkeit, formale Einwände gegen die Wahl ihrer neuen Pastorin durch den Kirchenvorstand geltend zu machen. Der Termin für diesen Gottestdienst steht bereits fest. Er ist für Sonntag, 17. Mai, geplant. Ab 10 Uhr wird gefeiert, ob „analog“ in der St.-Nikolai-Kirche oder digital mithilfe einer Videoübertragung steht noch nicht fest. „Wir müssen sehen, was dann möglich ist“, sagt Stefan Töpfer, Vorsitzender des Kirchhorster Kirchenvorstandes.

Vikarin in der Langenhagener Elisabethkirche

Und das ist der Werdegang von Jähnert-Müller. „Der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen ist mir nicht unbekannt“, erzählt sie. „Nach meinem Theologiestudium in Göttingen war ich bereits von 2012 bis 2013 als Vikarin in der Elisabethkirche in Langenhagen tätig.“ Im Anschluss an ihr Vikariat war sie gemeinsam mit ihrem Mann, Pastor Sebastian Müller aus der Christophorus-Kirchengemeinde Altwarmbüchen, im Kreis Holzminden tätig. Beide arbeiteten als Gemeindepastoren und als Krankenhausseelsorger. Als ihr Mann Anfang 2018 in Altwarmbüchen zum Gemeindepastor gewählt wurde, zog sie gemeinsam mit ihm und den Kindern Hannes und Henrike ins dortige Pfarrhaus und trat ihre Stelle als Seelsorgerin im Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult in Hannover an.

„Wir haben es für uns als eine große Chance empfunden, dass nun in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Wohnort Altwarmbüchen in Kirchhorst eine Stelle zu besetzen war“, erzählt Jähnert-Müller. Gemeinsam mit ihrem Mann habe sie in Südniedersachsen innerhalb einer Region mit mehreren Kirchengemeinden zusammengearbeitet und die Erfahrung gemacht, dass es eine große Chance für Kirchengemeinden sein kann, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. „Wir haben dort regionale Projekte auf den Weg gebracht und gemeinsame Gottesdienste gefeiert, und wir haben Lust, unsere Erfahrungen hier in der Region Isernhagen einzubringen.“

„Kirche auf dem Land“ schätzen gelernt

In Südniedersachen habe sie gelernt, „Kirche auf dem Land“ zu schätzen, erzählt Jähnert-Müller weiter. Auch aus diesem Grund freut sie sich sehr auf ihre zukünftige Tätigkeit: „ Kirchhorst ist mit seinen drei Dörfern eine eher ländlich geprägte Kirchengemeinde und ich habe große Lust, mich auch im Rahmen von Dorffesten, Vereinen und örtlichen Traditionen zu engagieren.“ Basis für dieses Engagement wird die Seelsorge sein: Ihr misst die Pastorin große Bedeutung bei – in der Gemeinde ebenso wie in der Krankenhausseelsorge, ihrem bisherigen Arbeitsschwerpunkt.

Genauere Informationen zur Art des Aufstellungsgottesdienstes am 17. Mai will die Gemeinde rechtzeitig auf ihrer Webseite im Internet unter der Adresse www.nikolai-online.de veröffentlichen.

