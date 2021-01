Isernhagen H.B.

Mit einer eher ungewöhnlichen Beute machte sich in Isernhagen H.B. ein Mann aus dem Staub. Auf dem Hof einer Firma an der Kupferstraße in Isernhagen H.B. erbeutete er eine Fasskarre. Den Diebstahl entdeckte ein Mitarbeiter der Firma erst jetzt bei der Durchsicht der Videoaufnahmen, die eine Überwachungskamera von dem Firmengelände aufzeichnete. Viel erkennen lässt sich auf den Aufnahmen allerdings nicht. Bekannt ist lediglich, dass es sich bei dem Täter um einen Mann handelt, und dass er blaue Kleidung trug. Er hatte zuvor eine Kette am Tor des Firmengeländes aufgebrochen. Der Diebstahl ereignete sich bereits am Sonnabend in der Zeit zwischen 15.30 und 15.35 Uhr. Die Polizei gibt den Wert der gestohlenen Karre mit 350 Euro an und bittet Zeugen, sich beim zuständigen Kommissariat in Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer