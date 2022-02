Altwarmbüchen

Ein Unbekannter hat am Sonnabend in der Zeit von 12 bis 12.30 Uhr ein Portemonnaie aus der Handtasche einer Frau im A2-Center an der Opelstraße gestohlen. Sie hielt sich laut Polizei am Hauptgang zwischen den Geschäften auf.

Die Polizei sucht Zeugen. Die können sich unter Telefon (05139) 9910 bei der Polizei in Großburgwedel melden.

Von Alina Stillahn