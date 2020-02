Isernhagen H.B./F.B

Unbekannte haben im Bereich des Restaurants Seehaus am Hufeisensee in Isernhagen H.B. einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie erbeuteten neben Zigarettenschachteln auch Geld. Die Polizei spricht von einem Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Tat ereignete sich demnach bereits in der Nacht zu Montag, 27. Januar. Die betroffene Firma zeigte den Automatenaufbruch allerdings erst jetzt an.

Haben dieselben Täter auch die zweite Tat begangen?

Die Tat steht demnach in zeitlichem Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall in Isernhagen F.B.: Nur drei Tage später, in der Nacht zu Donnerstag, 30. Januar, hatten zwei Unbekannte versucht, an der Hauptstraße in Isernhagen F.B. einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die Täter entkamen, ließen allerdings einen Rucksack mit Werkzeug zurück. Der Zeugenaufruf zu dieser Tat hatte keinen entscheidenden Hinweis auf die Täter gebracht.

Auch jetzt hofft die Polizei wieder auf Zeugen: Wer in der Nacht zum 27. Januar am Seehaus Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 an das Kommissariat Großburgwedel wenden.

Von Frank Walter