Isernhagen H.B

Immer wieder kommt es aktuell zu Einbrüchen in Vereinsheime. Nach Diebstählen aus den Schützenheimen in Thönse und Großburgwedel sowie einem Einbruch in das Vereinsheim des FC Neuwarmbüchen haben Unbekannte sich jetzt Zutritt zum Vereinsheim der Schützengesellschaft Isernhagen H.B. verschafft. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Täter zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, durch ein Fenster ins Schützenhaus an der Bahnhofstraße ein – und entwendeten eine geringe Menge Geld aus einem Sparschwein.

Einbruch in Baumarkt: Diebe entwenden SB-Kasse

Weitaus größere Beute haben Einbrecher gemacht, die am Sonntagabend um 23.30 Uhr die Scheiben der Eingangstüren des Hornbach-Baumarktes an der Ernst-Grote-Straße in Altwarmbüchen eingeschlagen haben. Die Täter entwendeten aus dem Laden das Ein- und Auszahlungsgerät der Selbstbedienungskasse und transportierten dieses mit einem Einkaufswagen auf das Gelände der Heinrich-Heller-Schule direkt nebenan. Dort brachen sie das Gerät auf und entwendeten das Geld daraus.

Einbrecher hatten den Alarm ausgelöst

Die Einbrecher hatten beim Einschlagen der Scheiben den Alarm des Baumarktes ausgelöst – die Polizei fand bei ihrer Suche in der näheren Umgebung den Einkaufswagen und Reste des Auszahlungsgerätes auf dem Schulgelände. Von den Einbrechern fehlte aber bereits jede Spur. Wie viel Geld sie erbeutet haben, steht noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen in Isernhagen H.B. und Altwarmbüchen geben können, sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Von Carina Bahl