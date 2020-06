Neuwarmbüchen

Drei Flaschen Spirituosen fielen Unbekannten bei einem Einbruch in einen Bauwagen am Buschweg in Neuwarmbüchen in die Hände. Die Täter hatten zwischen 2. Juni und Freitag, 15.30 Uhr, ein Fenster aufgehebelt. Doch sie ließen nicht nur die Flaschen mitgehen, sondern beschädigten obendrein einen Großteil des Bauwagens, berichtet die Polizei. Nun ermitteln die Beamten wegen Einbruchdiebstahls und bitten Zeugen um Hinweise unter Telefon (05139) 9910.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Thomas Oberdorfer