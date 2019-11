Neuwarmbüchen

Mit einem Werkzeugkoffer müssen unbekannte Diebe in Neuwarmbüchen angerückt sein: An der Straße Auf dem Kley montierten sie eine Gelenk- beziehungsweise Zapfwelle von einem landwirtschaftlichen Anhänger ab. Der Diebstahl geschah in der Zeit zwischen Freitag, 25. Oktober und Freitag 1. November. Die Polizei gibt den Wert des Diebesgutes mit 750 Euro an und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer