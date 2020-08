Isernhagen H.B

Autodiebe haben erneut zugeschlagen: Über Nacht haben Unbekannte in Isernhagen H.B. einen Audi Q7 im Wert von etwa 54.000 Euro gestohlen. In den vergangenen Tagen gab es bereits mehrere Vorfälle dieser Art.

Die Unbekannten gelangten zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 4 Uhr, in den SUV. Der schwarze Wagen stand zum Tatzeitpunkt auf einer Einfahrt eines Wohnhauses an der Burgwedeler Straße in der Nähe der Einmündung Auf der Heide. Wer hat das entwendete Fahrzeug gesichtet? Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon (05139) 9910.

BMW-Cabriolet in Altwarmbüchen verschwunden

Erst am vergangenen Wochenende ist ein BWM-Cabriolet vom Parkplatz der Kleingartenkolonie an der Straße Varrelheide in Altwarmbüchen verschwunden. Diebe flüchteten mit dem schwarzen Wagen im Wert von circa 20.000 Euro von dem frei zugänglichen Gelände.

Polizei stoppt gestohlenes Fahrzeug auf Autobahn 2

Ein Autodiebstahl in Langenhagen-Hainhaus endete Ende Juli für den Täter nicht erfolgreich: Polizisten stoppten den Dieb oder einen Komplizen mit dem gestohlenen und etwa 30.000 Euro teuren Audi Q5 nur wenige Stunden später auf der Autobahn 2. Von einem weiteren grauen Audi Q5 fehlt jede Spur. Diebe entwendeten den Wagen Ende Juli von einer Hofeinfahrt an der Straße Hoher Kamp in Langenhagen. Auch dieser Wagen ist nicht ganz billig und hat einen Wert von etwa 30.000 Euro.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Isernhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley