Isernhagen K.B./Altwarmbüchen

Erneut haben Diebe im Gemeindegebiet ein Auto aufgebrochen, teure Teile ausgebaut und gestohlen. Nachdem in Kirchhorst gerade drei Wagen der Marke BMW betroffen waren, hatten es Unbekannte aktuell auf einen Mercedes an der Hagenstraße in Isernhagen K.B. abgesehen. Laut Polizei schlugen die Täter im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 7.20 Uhr, die rechte Dreiecksscheibe ein, um in den Innenraum zu gelangen. Dort bauten sie das Lenkrad und das Navigationsgerät aus und nahmen beides mit. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Unfallflucht in Altwarmbüchen

Ebenfalls einen Werkstattbesuch einplanen muss der Eigentümer eines weißen Mercedes, der bereits am Montagvormittag bei einer Unfallflucht in Altwarmbüchen beschädigt worden war. Zwischen 9.30 und 12 Uhr hatte ein unbekannter Autofahrer an der Bernhard-Rehkopf-Straße den geparkten Wagen touchiert und war dann geflüchtet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Von Frank Walter