Altwarmbüchen

Unbekannte haben am Donnerstag in der Zeit zwischen 7 bis 16 Uhr den Akku eines E-Bikes gestohlen. Das war laut Polizei im Bereich der Fahrradständer am Park-and-ride-Parkplatz an der Stadtbahnendhaltestelle an der Kircher Straße abgestellt und abgeschlossen. Die Beamten schätzen den Schaden auf 400 Euro.

Zeugen können sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Alina Stillahn