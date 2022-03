Altwarmbüchen

Unbekannte haben in Altwarmbüchen einen Kleintransporter gestohlen. Nach Polizeiangaben war der weiße Ford Transit mit einer auffälligen Firmenaufschrift in einem Wendehammer der Mozartstraße geparkt. Damit richteten die Diebe einen Schaden in Höhe von 16.000 Euro an.

Die Polizei geht davon aus, dass der Transporter in der Zeit von Donnerstag, 3. März, 13 Uhr und Dienstag, 8. März, 14 Uhr gestohlen wurde und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (0 51­­ 39) 99 10 an die Polizei in Großburgwedel zu wenden.

Von Alina Stillahn